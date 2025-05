Gli ETF multi-asset offrono un modo semplice per ottenere un'ampia diversificazione e quindi minimizzare il rischio del portafoglio. Combinando diverse classi di attività come azioni, obbligazioni e materie prime, gli investitori possono beneficiare di diverse fasi di mercato e ridurre il rischio di perdite. Questa diversificazione permette di sfruttare la correlazione tra le classi di attività e quindi di distribuire ulteriormente il rischio.

I fornitori di ETF offrono vari ETF multi-asset che si differenziano per la loro esposizione azionaria e sono solitamente riconoscibili dal loro nome, ad esempio "Growth", "Balanced" o "Conservative". Queste diverse strategie consentono agli investitori di reagire in modo flessibile alla loro personale tolleranza al rischio e di scegliere una strategia di investimento appropriata.

Gli ETF multi-asset sono quindi particolarmente interessanti per gli investitori che non desiderano creare da soli un portafoglio di ETF. Sono adatti anche per gli investimenti dei bambini o come parte dell'accumulo di attività con un piano di risparmio. Grazie alla loro gestione automatizzata e professionale, gli ETF multi-asset offrono un modo conveniente ed efficiente per costruire un patrimonio in modo strutturato nel lungo periodo.