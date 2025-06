WisdomTree è un fornitore globale di fondi indicizzati negoziati in borsa (ETF). WisdomTree è nota per i suoi prodotti ETF innovativi, tra cui ETF basati su metodologie di ponderazione fondamentale ed ETF incentrati su strategie valutarie. L'azienda ha uffici e partner in tutto il mondo e serve un'ampia gamma di investitori, tra cui investitori istituzionali, consulenti finanziari e investitori al dettaglio.