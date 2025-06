UBS è oggi uno dei principali fornitori di ETF in Europa ed è un attore dominante negli ETF con copertura valutaria. L'offerta di ETF di UBS comprende diverse centinaia di ETF che consentono agli investitori di diversificare i propri investimenti in modo trasparente e flessibile su tutti i principali mercati e classi di attività come azioni, obbligazioni, immobili, materie prime e investimenti alternativi.