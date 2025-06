Ossiam è un gestore patrimoniale europeo e fornitore di ETF. La società è stata fondata nel 2008 e ha sede a Parigi, in Francia. Ossiam è specializzata nello sviluppo e nella gestione di ETF smart beta. Gli ETF smart beta sono ETF basati su speciali strategie di indicizzazione che vanno oltre la tradizionale ponderazione della capitalizzazione di mercato delle azioni o delle obbligazioni. Queste strategie mirano a sfruttare determinati fattori o caratteristiche per aumentare i rendimenti o ridurre i rischi. Gli ETF offerti da Ossiam includono quelli che puntano a fattori come la volatilità minima, la qualità, le basse emissioni di carbonio e altri.