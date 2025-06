Gli ETF JP Morgan sono fondi negoziati in borsa (ETF) emessi da J.P. Morgan Asset Management, una controllata di JPMorgan Chase & Co. J.P. Morgan Asset Management è una società di investimento globale e un gruppo di gestione patrimoniale. I prodotti ETF di J.P. Morgan offrono agli investitori l'opportunità di investire in varie classi di attività e mercati.