iShares capitalizza le opportunità dei vari mercati per soddisfare le mutevoli esigenze degli investitori. Con oltre 20 anni di esperienza, un'offerta globale di oltre 1.250 fondi indicizzati negoziati in borsa (ETF) e 2,5 trilioni di dollari di patrimonio in gestione (al 31 dicembre 2020), iShares sta guidando l'evoluzione del settore finanziario. I fondi iShares beneficiano dell'esperienza di gestione del portafoglio e del rischio del gestore patrimoniale BlackRock.