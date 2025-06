Hanetf è un provider europeo di ETF con sede a Londra. L'azienda offre ETF innovativi per gli investitori europei. Hanetf lavora a stretto contatto con altri gestori patrimoniali per sviluppare e lanciare strategie ETF specializzate. Questo permette agli investitori di investire in classi di attività come criptovalute, energie rinnovabili, robotica, intelligenza artificiale (AI) e altri settori specializzati.