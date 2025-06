Goldman Sachs Asset Management (GSAM) è una delle principali società di gestione patrimoniale al mondo. Goldman Sachs Asset Management è una divisione della famosa banca d'investimento globale Goldman Sachs Group, Inc. e si concentra sulla gestione patrimoniale e sui fondi per investitori istituzionali, aziendali e individuali. GSAM offre un'ampia gamma di prodotti e servizi di investimento, tra cui fondi comuni di investimento, gestione patrimoniale individuale, consulenza sugli investimenti e soluzioni di investimento personalizzate. L'azienda gestisce attività in diverse classi di attività, tra cui azioni, obbligazioni, investimenti alternativi e attività liquide.