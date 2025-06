Global X è una società di fondi di investimento specializzata in fondi negoziati in borsa (ETF). Fondata nel 2008, la società offre un'ampia gamma di ETF incentrati su strategie di investimento innovative e investimenti tematici. Gli ETF Global X offrono agli investitori l'accesso a mercati, settori e tendenze specifici che vanno oltre le classi di attività tradizionali. I fondi Global X sono quotati in varie borse del mondo e consentono agli investitori di investire in settori o temi specifici.