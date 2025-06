First Trust offre un'ampia gamma di ETF orientati a diverse strategie di investimento e classi di attività. L'azienda è particolarmente nota per i suoi ETF innovativi basati su speciali strategie di indicizzazione. Questi includono, ad esempio, ETF smart beta che si concentrano su fattori come il rendimento dei dividendi, la volatilità o altri criteri. La società è stata fondata nel 1991 e ha sede negli Stati Uniti.