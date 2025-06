Fair Oaks è un gestore di investimenti specializzato in prestiti aziendali con uffici a Londra e New York. Dalla sua fondazione nel 2013, Fair Oaks si è concentrata sulle obbligazioni di prestito collateralizzate (CLO) e sui prestiti garantiti e gestisce un patrimonio di circa 3 miliardi di dollari. Con il primo ETF europeo sui CLO, Fair Oaks ha lanciato sul mercato un prodotto d'investimento innovativo e ha gettato una base notevole come fornitore di ETF.