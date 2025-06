AXA IM ETF è l'acronimo di AXA Investment Managers ETFs. AXA Investment Managers è un gestore patrimoniale globale e fornitore di fondi di investimento. L'azienda offre un'ampia gamma di prodotti d'investimento, tra cui i fondi negoziati in borsa (ETF), commercializzati con il marchio AXA IM ETFs. Gli AXA IM ETF sono negoziati in varie borse e consentono agli investitori di investire in diverse classi di attività come azioni, obbligazioni, materie prime e investimenti alternativi. Lo scopo degli AXA IM ETF è quello di seguire la performance di determinati indici o di perseguire specifiche strategie di investimento.