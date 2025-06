Amundi offre un'ampia gamma di prodotti e servizi di investimento per investitori istituzionali, aziendali e privati. L'azienda opera in diversi paesi del mondo e ha uffici e filiali in numerosi mercati finanziari.

Amundi è nota per la sua esperienza in diverse classi di attività, tra cui azioni, obbligazioni, immobili, investimenti alternativi e altro ancora. L'azienda offre fondi di investimento, gestione di portafogli, soluzioni di gestione patrimoniale e servizi di consulenza.