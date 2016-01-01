Portafoglio Pandemia

Descrizione

L'anno 2020 passerà alla storia come "l'anno del Coronavirus". La conseguenza della diffusione globale del virus ha portato a significative restrizioni per cittadini ed economie. Tuttavia, anche in tempi di crisi, esistono aziende che possono trarre vantaggio economicamente da una situazione simile. Il quotidiano Die Welt ha presentato un portafoglio globale composto da nove ETF.

L'investimento di base è rappresentato da un ETF azionario globale, con un peso del 20% nel portafoglio. A questo si aggiungono otto ETF settoriali promettenti, ognuno con una ponderazione del 10%. Tra i primi troviamo un ETF sul settore sanitario e un ETF sul settore biotecnologico, fondamentali nella gestione di una pandemia. Se si pensa al lavoro da remoto o alle app per il monitoraggio della pandemia, è chiaro che le grandi aziende tecnologiche non possono mancare nel portafoglio. Anche la cybersecurity è un settore in forte crescita in questi tempi.

Inoltre, con le restrizioni alla mobilità, le persone trascorrono più tempo a casa, spostando le loro attività di svago nel mondo digitale. Beneficiari di questa tendenza sono i produttori di videogiochi e le piattaforme di e-sport. Un altro aspetto da considerare è che le crisi spesso segnano una svolta nel modo di fare business, portando, ad esempio, a una maggiore attenzione verso l’energia pulita.

Durante una pandemia, le aziende prive di un modello di business solido soffrono maggiormente, mentre quelle con un modello stabile riescono a superare la fase difficile e, nel lungo periodo, possono addirittura trarne vantaggio.