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Paese

Portafoglio Pandemia

100 %Equity ratio
0,39 % p.a.TER del portafoglio
1 gen 2016Data di inizio
9Numero di ETF
Alla panoramica

Descrizione

L'anno 2020 passerà alla storia come "l'anno del Coronavirus". La conseguenza della diffusione globale del virus ha portato a significative restrizioni per cittadini ed economie. Tuttavia, anche in tempi di crisi, esistono aziende che possono trarre vantaggio economicamente da una situazione simile. Il quotidiano Die Welt ha presentato un portafoglio globale composto da nove ETF.

L'investimento di base è rappresentato da un ETF azionario globale, con un peso del 20% nel portafoglio. A questo si aggiungono otto ETF settoriali promettenti, ognuno con una ponderazione del 10%. Tra i primi troviamo un ETF sul settore sanitario e un ETF sul settore biotecnologico, fondamentali nella gestione di una pandemia. Se si pensa al lavoro da remoto o alle app per il monitoraggio della pandemia, è chiaro che le grandi aziende tecnologiche non possono mancare nel portafoglio. Anche la cybersecurity è un settore in forte crescita in questi tempi.

Inoltre, con le restrizioni alla mobilità, le persone trascorrono più tempo a casa, spostando le loro attività di svago nel mondo digitale. Beneficiari di questa tendenza sono i produttori di videogiochi e le piattaforme di e-sport. Un altro aspetto da considerare è che le crisi spesso segnano una svolta nel modo di fare business, portando, ad esempio, a una maggiore attenzione verso l’energia pulita.

Durante una pandemia, le aziende prive di un modello di business solido soffrono maggiormente, mentre quelle con un modello stabile riescono a superare la fase difficile e, nel lungo periodo, possono addirittura trarne vantaggio.

Indici di rendimento

1 mese+0,67 %
3 mesi-2,59 %
6 mesi-1,96 %
Anno corrente-1,13 %
1 anno+27,51 %
3 anni+42,67 % (12,55 % p.a.)
5 anni+45,27 % (7,83 % p.a.)
Dall'edizione (1 gen 2016)+235,90 % (12,53 % p.a.)

Cifre chiave del portafoglio

Numero di ETF9
Costi del portafoglio (TER)0,39 % p.a.
Distribuzione attuale p.a.0,48 %
Creazione del portafoglio1 gen 2016

Performance

Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio Pandemia.

Regioni o classi di attività

Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.

ETF utilizzati

UBS (LUX) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (Dist)
20,00 %
Altro
Altro
+0,97 %
0,22 %
Azioni
3
 iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (Acc)
10,00 %
Nord America
Nord America
0,35 %
Azioni
4
 L&G Cyber Security UCITS ETF (Acc)
10,00 %
Altro
Altro
0,69 %
Azioni
4
 VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
10,00 %
Altro
Altro
0,55 %
Azioni
5
 iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF (Dist)
10,00 %
Altro
Altro
+1,18 %
0,65 %
Azioni
5
 iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF
10,00 %
Altro
Altro
+1,08 %
0,18 %
Azioni
4
 Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
10,00 %
Altro
Altro
0,25 %
Azioni
4
 VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
10,00 %
Nord America
Nord America
Fondamentali/qualità
0,49 %
Azioni
5
 Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (Dist)
10,00 %
Nord America
Nord America
+0,28 %
0,30 %
Azioni
4
Nome
Ponderazione
Regione
Paese
Strategia
Rendimento da dividendi
TER
Classe di attività
Replicazione
Piani di risparmio

Rendimento del portafoglio modello

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Rendimento annuoDistribuzione p.a.
2026-0,3 %-1,2 %-3,5 %1,5 %-1,13 %0,48 %
20252,3 %-1,7 %-6,6 %-3,0 %5,1 %1,2 %4,0 %3,2 %4,3 %4,1 %-0,8 %-1,5 %6,05 %0,52 %
20242,0 %3,2 %0,7 %-4,4 %3,4 %3,3 %1,7 %2,1 %1,6 %-0,4 %6,9 %-1,6 %20,68 %0,50 %
20235,6 %-0,3 %4,0 %-2,2 %5,6 %2,0 %1,9 %-1,2 %-3,6 %-4,7 %6,3 %4,2 %20,36 %0,51 %
2022-8,5 %-1,6 %4,6 %-6,3 %-3,2 %-4,3 %10,3 %-1,4 %-7,6 %2,8 %1,2 %-7,7 %-17,48 %0,43 %
20212,0 %-3,4 %0,3 %0,4 %-1,0 %7,2 %0,5 %3,2 %-3,6 %6,6 %-0,1 %2,2 %20,98 %
20201,9 %-5,5 %-11,5 %16,2 %8,8 %2,7 %0,6 %3,9 %-1,0 %-2,8 %9,2 %6,1 %33,27 %
20199,9 %4,5 %2,1 %2,3 %-5,5 %6,5 %1,9 %-0,5 %1,3 %2,2 %5,1 %3,0 %35,00 %
20181,9 %0,4 %-1,4 %3,4 %4,8 %-1,7 %2,4 %4,1 %0,3 %-6,2 %1,8 %-10,3 %1,35 %
2017-0,4 %5,5 %-0,2 %-0,5 %-0,3 %-3,0 %-1,2 %0,1 %1,1 %3,8 %-1,2 %0,7 %9,42 %

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