Portafoglio ETF equilibrato con oro fisico

Descrizione

Questo portafoglio è pensato per un investimento equilibrato a lungo termine, composto per il 50% da azioni e per il 50% da investimenti difensivi. La componente azionaria investe per il 60% in titoli globali e per il 40% in obbligazioni societarie di paesi emergenti. La parte difensiva è costituita per l’80% da obbligazioni globali, includendo tutte le principali tipologie di obbligazioni. Con questi tre ETF, si investe in oltre 10.000 asset a livello globale. Inoltre, l’oro è incluso come elemento di protezione del portafoglio.