Portafoglio ETF equilibrato con oro fisico
Descrizione
Questo portafoglio è pensato per un investimento equilibrato a lungo termine, composto per il 50% da azioni e per il 50% da investimenti difensivi. La componente azionaria investe per il 60% in titoli globali e per il 40% in obbligazioni societarie di paesi emergenti. La parte difensiva è costituita per l’80% da obbligazioni globali, includendo tutte le principali tipologie di obbligazioni. Con questi tre ETF, si investe in oltre 10.000 asset a livello globale. Inoltre, l’oro è incluso come elemento di protezione del portafoglio.
Indici di rendimento
|1 mese
|+4,06 %
|3 mesi
|+7,76 %
|6 mesi
|+14,98 %
|Anno corrente
|+5,61 %
|1 anno
|+9,23 %
|3 anni
|+29,60 % (9,01 % p.a.)
|5 anni
|+37,16 % (6,62 % p.a.)
|Dall'edizione (1 gen 2013)
|+112,21 % (6,07 % p.a.)
Cifre chiave del portafoglio
|Numero di ETF
|4
|Costi del portafoglio (TER)
|0,15 % p.a.
|Distribuzione attuale p.a.
|1,13 %
|Creazione del portafoglio
|1 gen 2013
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio ETF equilibrato con oro fisico.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Rendimento del portafoglio modello
|Gen
|Feb
|Mar
|Apr
|Mag
|Giu
|Lug
|Ago
|Set
|Ott
|Nov
|Dic
|Rendimento annuo
|Distribuzione p.a.
|2025
|1,7 %
|-0,2 %
|-3,0 %
|-2,8 %
|2,4 %
|-0,2 %
|3,2 %
|1,5 %
|3,4 %
|1,0 %
|—
|—
|5,61 %
|1,13 %
|2024
|0,9 %
|1,9 %
|2,5 %
|-0,9 %
|0,8 %
|2,1 %
|1,4 %
|0,0 %
|2,6 %
|-0,4 %
|2,8 %
|-0,1 %
|16,12 %
|1,10 %
|2023
|3,5 %
|-0,8 %
|1,6 %
|-0,9 %
|1,4 %
|0,3 %
|1,7 %
|-0,7 %
|-1,6 %
|-1,6 %
|3,1 %
|2,3 %
|9,08 %
|0,81 %
|2022
|-2,4 %
|-1,6 %
|0,3 %
|-1,1 %
|-2,7 %
|-3,3 %
|4,7 %
|-1,4 %
|-5,0 %
|-0,5 %
|1,3 %
|-3,9 %
|-11,25 %
|0,51 %
|2021
|-0,1 %
|-1,2 %
|1,5 %
|0,0 %
|0,5 %
|2,3 %
|-0,1 %
|1,2 %
|-1,3 %
|2,1 %
|0,6 %
|1,4 %
|11,42 %
|0,47 %
|2020
|0,9 %
|-2,8 %
|-8,0 %
|7,9 %
|2,5 %
|1,1 %
|0,6 %
|0,7 %
|-0,9 %
|-0,2 %
|2,3 %
|1,9 %
|5,07 %
|—
|2019
|4,8 %
|1,6 %
|2,3 %
|0,8 %
|-2,7 %
|3,3 %
|1,6 %
|1,2 %
|1,2 %
|0,5 %
|1,2 %
|2,1 %
|18,53 %
|—
|2018
|0,3 %
|-0,0 %
|-0,4 %
|1,4 %
|2,4 %
|-1,8 %
|1,0 %
|0,5 %
|-0,2 %
|-1,9 %
|1,2 %
|-3,4 %
|-1,01 %
|—
|2017
|-0,8 %
|4,1 %
|0,0 %
|-0,8 %
|-1,4 %
|-2,0 %
|-1,3 %
|-0,0 %
|0,1 %
|1,9 %
|-1,4 %
|0,7 %
|2,44 %
|—
|2016
|-2,0 %
|2,1 %
|-0,3 %
|1,7 %
|2,0 %
|3,6 %
|1,6 %
|-0,2 %
|0,3 %
|-0,3 %
|1,0 %
|2,1 %
|9,03 %
|—
