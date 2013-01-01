extraETF - ETF, tracker di portafoglio, investimenti
Portafoglio ETF equilibrato con oro fisico

50 %Equity ratio
0,15 % p.a.TER del portafoglio
1 gen 2013Data di inizio
4Numero di ETF
Descrizione

Questo portafoglio è pensato per un investimento equilibrato a lungo termine, composto per il 50% da azioni e per il 50% da investimenti difensivi. La componente azionaria investe per il 60% in titoli globali e per il 40% in obbligazioni societarie di paesi emergenti. La parte difensiva è costituita per l’80% da obbligazioni globali, includendo tutte le principali tipologie di obbligazioni. Con questi tre ETF, si investe in oltre 10.000 asset a livello globale. Inoltre, l’oro è incluso come elemento di protezione del portafoglio.

Indici di rendimento

1 mese+4,06 %
3 mesi+7,76 %
6 mesi+14,98 %
Anno corrente+5,61 %
1 anno+9,23 %
3 anni+29,60 % (9,01 % p.a.)
5 anni+37,16 % (6,62 % p.a.)
Dall'edizione (1 gen 2013)+112,21 % (6,07 % p.a.)

Cifre chiave del portafoglio

Numero di ETF4
Costi del portafoglio (TER)0,15 % p.a.
Distribuzione attuale p.a.1,13 %
Creazione del portafoglio1 gen 2013

Performance

Regioni o classi di attività

Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.

ETF utilizzati

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)
40,00 %
Altro
Altro
+3,24 %
0,10 %
Obbligazioni
3
 iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
30,00 %
Altro
Altro
0,20 %
Azioni
6
 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
20,00 %
Altro
Altro
0,18 %
Azioni
6
 Invesco Physical Gold ETC
10,00 %
Altro
Altro
0,12 %
Materie prime
4
Nome
Ponderazione
Regione
Paese
Strategia
Rendimento da dividendi
TER
Classe di attività
Replicazione
Piani di risparmio

Rendimento del portafoglio modello

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Rendimento annuoDistribuzione p.a.
20251,7 %-0,2 %-3,0 %-2,8 %2,4 %-0,2 %3,2 %1,5 %3,4 %1,0 %5,61 %1,13 %
20240,9 %1,9 %2,5 %-0,9 %0,8 %2,1 %1,4 %0,0 %2,6 %-0,4 %2,8 %-0,1 %16,12 %1,10 %
20233,5 %-0,8 %1,6 %-0,9 %1,4 %0,3 %1,7 %-0,7 %-1,6 %-1,6 %3,1 %2,3 %9,08 %0,81 %
2022-2,4 %-1,6 %0,3 %-1,1 %-2,7 %-3,3 %4,7 %-1,4 %-5,0 %-0,5 %1,3 %-3,9 %-11,25 %0,51 %
2021-0,1 %-1,2 %1,5 %0,0 %0,5 %2,3 %-0,1 %1,2 %-1,3 %2,1 %0,6 %1,4 %11,42 %0,47 %
20200,9 %-2,8 %-8,0 %7,9 %2,5 %1,1 %0,6 %0,7 %-0,9 %-0,2 %2,3 %1,9 %5,07 %
20194,8 %1,6 %2,3 %0,8 %-2,7 %3,3 %1,6 %1,2 %1,2 %0,5 %1,2 %2,1 %18,53 %
20180,3 %-0,0 %-0,4 %1,4 %2,4 %-1,8 %1,0 %0,5 %-0,2 %-1,9 %1,2 %-3,4 %-1,01 %
2017-0,8 %4,1 %0,0 %-0,8 %-1,4 %-2,0 %-1,3 %-0,0 %0,1 %1,9 %-1,4 %0,7 %2,44 %
2016-2,0 %2,1 %-0,3 %1,7 %2,0 %3,6 %1,6 %-0,2 %0,3 %-0,3 %1,0 %2,1 %9,03 %

