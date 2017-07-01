Descrizione

L'idea del Portafoglio ETF 35-25-30-10 è suddividere l'indice mondiale in America del Nord, Europa, mercati emergenti e Pacifico. Uno dei motivi di questa scelta è che nei grandi indici la regione europea è sottorappresentata.

Con l’MSCI North America o, in alternativa, il FTSE North America, è possibile investire negli Stati Uniti e in Canada. Questi indici offrono un'ampia copertura di aziende grandi e medie, includendo ciascuno oltre 600 società.

Lo STOXX Europe 600 copre il mercato azionario europeo. Esiste anche un'alternativa quasi identica con l’MSCI Europe.

Il portafoglio viene completato con l’MSCI Emerging Markets per i mercati emergenti, oltre all’MSCI Pacific ex-Japan e all’MSCI Japan per la regione del Pacifico.

Una possibile allocazione basata sul PIL delle diverse regioni potrebbe essere: 35% America del Nord, 25% Europa, 30% mercati emergenti e 10% Asia-Pacifico.