Portafoglio All-Weather di Ray Dalio

30 %Equity ratio
0,12 % p.a.TER del portafoglio
1 gen 2013Data di inizio
10Numero di ETF
Descrizione

Negli anni '90, il celebre gestore di hedge fund Ray Dalio sviluppò un portafoglio in grado di resistere a qualsiasi fase di mercato. Così, nel 1996 nacque il Portafoglio All-Weather.

Le simulazioni storiche mostrano che il rendimento medio annuo avrebbe superato il 9%, con perdite significative raramente registrate. Dal 1984, la maggiore perdita annua è stata del 3,9%, mentre le annate negative hanno avuto un impatto medio di appena l'1,9%. Questo risultato è reso possibile dall’elevata quota di titoli di Stato statunitensi, che rappresentano il 55% del portafoglio. Anche per le azioni, Dalio si affida principalmente al mercato USA: la componente azionaria rappresenta il 30% del portafoglio, con oltre due terzi investiti in titoli statunitensi. Oro e altre materie prime forniscono un'ulteriore diversificazione.

Indici di rendimento

1 mese+2,75 %
3 mesi+1,84 %
6 mesi-6,73 %
Anno corrente-3,88 %
1 anno+1,42 %
3 anni-1,54 % (-0,70 % p.a.)
5 anni+6,11 % (1,15 % p.a.)
Dall'edizione (1 gen 2013)+75,91 % (4,59 % p.a.)

Cifre chiave del portafoglio

Numero di ETF10
Costi del portafoglio (TER)0,12 % p.a.
Distribuzione attuale p.a.1,70 %
Creazione del portafoglio1 gen 2013

Performance

Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio All-Weather di Ray Dalio.

Regioni o classi di attività

Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.

ETF utilizzati

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)
40,00 %
Nord America
Nord America
+4,60 %
0,07 %
Obbligazioni
4
 iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)
18,00 %
Nord America
Nord America
0,07 %
Azioni
4
 iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)
15,00 %
Nord America
Nord America
0,07 %
Obbligazioni
1
 Invesco Physical Gold ETC
7,50 %
Altro
Altro
0,12 %
Materie prime
4
 iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
7,50 %
Altro
Altro
0,46 %
Materie prime
4
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist)
4,00 %
Europa
Europa
+2,62 %
0,21 %
Azioni
6
 iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)
3,00 %
Nord America
Nord America
Small Cap
0,43 %
Azioni
5
 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
3,00 %
Altro
Altro
0,18 %
Azioni
6
 iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
1,00 %
Altro
Altro
0,20 %
Azioni
6
 iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)
1,00 %
Asia
Asia
0,12 %
Azioni
6
Nome
Ponderazione
Regione
Paese
Strategia
Rendimento da dividendi
TER
Classe di attività
Replicazione
Rendimento del portafoglio modello

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Rendimento annuoDistribuzione p.a.
20251,3 %1,2 %-3,8 %-5,4 %0,0 %-0,2 %3,0 %0,7 %-3,88 %1,70 %
20241,0 %-0,4 %2,3 %-2,9 %1,2 %1,9 %2,4 %-0,1 %1,8 %-1,5 %4,9 %-1,9 %11,10 %1,84 %
20233,8 %-1,1 %2,6 %-1,0 %0,7 %-0,2 %0,1 %-0,1 %-2,9 %-2,5 %2,8 %2,8 %4,58 %1,58 %
2022-2,3 %-0,3 %-1,3 %-1,7 %-2,8 %-2,7 %5,2 %-2,3 %-5,0 %-2,5 %0,4 %-5,6 %-14,30 %0,96 %
2021-1,2 %-3,0 %0,9 %0,3 %-0,2 %4,6 %2,0 %0,8 %-0,5 %2,6 %2,2 %0,7 %13,48 %0,78 %
20203,5 %1,0 %-1,1 %4,4 %0,2 %0,5 %0,0 %-1,6 %-0,1 %-1,4 %0,5 %0,7 %5,19 %
20193,7 %1,4 %4,3 %0,4 %1,0 %1,9 %2,3 %5,0 %-0,1 %-1,1 %1,4 %0,2 %20,20 %
2018-2,9 %0,1 %0,1 %1,4 %4,5 %-0,5 %-0,3 %2,1 %-1,0 %-1,4 %1,6 %-1,7 %0,45 %
2017-2,5 %3,9 %-0,7 %-1,1 %-1,6 %-1,8 %-3,0 %0,6 %-0,1 %1,5 %-1,6 %0,1 %-3,09 %
20161,2 %2,5 %-2,1 %0,6 %3,9 %4,7 %0,8 %-0,2 %-0,7 %-0,7 %0,6 %2,4 %8,54 %

