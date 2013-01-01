Portafoglio All-Weather di Ray Dalio
Descrizione
Negli anni '90, il celebre gestore di hedge fund Ray Dalio sviluppò un portafoglio in grado di resistere a qualsiasi fase di mercato. Così, nel 1996 nacque il Portafoglio All-Weather.
Le simulazioni storiche mostrano che il rendimento medio annuo avrebbe superato il 9%, con perdite significative raramente registrate. Dal 1984, la maggiore perdita annua è stata del 3,9%, mentre le annate negative hanno avuto un impatto medio di appena l'1,9%. Questo risultato è reso possibile dall’elevata quota di titoli di Stato statunitensi, che rappresentano il 55% del portafoglio. Anche per le azioni, Dalio si affida principalmente al mercato USA: la componente azionaria rappresenta il 30% del portafoglio, con oltre due terzi investiti in titoli statunitensi. Oro e altre materie prime forniscono un'ulteriore diversificazione.
Indici di rendimento
|1 mese
|+2,75 %
|3 mesi
|+1,84 %
|6 mesi
|-6,73 %
|Anno corrente
|-3,88 %
|1 anno
|+1,42 %
|3 anni
|-1,54 % (-0,70 % p.a.)
|5 anni
|+6,11 % (1,15 % p.a.)
|Dall'edizione (1 gen 2013)
|+75,91 % (4,59 % p.a.)
Cifre chiave del portafoglio
|Numero di ETF
|10
|Costi del portafoglio (TER)
|0,12 % p.a.
|Distribuzione attuale p.a.
|1,70 %
|Creazione del portafoglio
|1 gen 2013
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio All-Weather di Ray Dalio.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Rendimento del portafoglio modello
|Gen
|Feb
|Mar
|Apr
|Mag
|Giu
|Lug
|Ago
|Set
|Ott
|Nov
|Dic
|Rendimento annuo
|Distribuzione p.a.
|2025
|1,3 %
|1,2 %
|-3,8 %
|-5,4 %
|0,0 %
|-0,2 %
|3,0 %
|0,7 %
|—
|—
|—
|—
|-3,88 %
|1,70 %
|2024
|1,0 %
|-0,4 %
|2,3 %
|-2,9 %
|1,2 %
|1,9 %
|2,4 %
|-0,1 %
|1,8 %
|-1,5 %
|4,9 %
|-1,9 %
|11,10 %
|1,84 %
|2023
|3,8 %
|-1,1 %
|2,6 %
|-1,0 %
|0,7 %
|-0,2 %
|0,1 %
|-0,1 %
|-2,9 %
|-2,5 %
|2,8 %
|2,8 %
|4,58 %
|1,58 %
|2022
|-2,3 %
|-0,3 %
|-1,3 %
|-1,7 %
|-2,8 %
|-2,7 %
|5,2 %
|-2,3 %
|-5,0 %
|-2,5 %
|0,4 %
|-5,6 %
|-14,30 %
|0,96 %
|2021
|-1,2 %
|-3,0 %
|0,9 %
|0,3 %
|-0,2 %
|4,6 %
|2,0 %
|0,8 %
|-0,5 %
|2,6 %
|2,2 %
|0,7 %
|13,48 %
|0,78 %
|2020
|3,5 %
|1,0 %
|-1,1 %
|4,4 %
|0,2 %
|0,5 %
|0,0 %
|-1,6 %
|-0,1 %
|-1,4 %
|0,5 %
|0,7 %
|5,19 %
|—
|2019
|3,7 %
|1,4 %
|4,3 %
|0,4 %
|1,0 %
|1,9 %
|2,3 %
|5,0 %
|-0,1 %
|-1,1 %
|1,4 %
|0,2 %
|20,20 %
|—
|2018
|-2,9 %
|0,1 %
|0,1 %
|1,4 %
|4,5 %
|-0,5 %
|-0,3 %
|2,1 %
|-1,0 %
|-1,4 %
|1,6 %
|-1,7 %
|0,45 %
|—
|2017
|-2,5 %
|3,9 %
|-0,7 %
|-1,1 %
|-1,6 %
|-1,8 %
|-3,0 %
|0,6 %
|-0,1 %
|1,5 %
|-1,6 %
|0,1 %
|-3,09 %
|—
|2016
|1,2 %
|2,5 %
|-2,1 %
|0,6 %
|3,9 %
|4,7 %
|0,8 %
|-0,2 %
|-0,7 %
|-0,7 %
|0,6 %
|2,4 %
|8,54 %
|—
Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.