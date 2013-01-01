Portafoglio All-Weather di Ray Dalio

Descrizione

Negli anni '90, il celebre gestore di hedge fund Ray Dalio sviluppò un portafoglio in grado di resistere a qualsiasi fase di mercato. Così, nel 1996 nacque il Portafoglio All-Weather.

Le simulazioni storiche mostrano che il rendimento medio annuo avrebbe superato il 9%, con perdite significative raramente registrate. Dal 1984, la maggiore perdita annua è stata del 3,9%, mentre le annate negative hanno avuto un impatto medio di appena l'1,9%. Questo risultato è reso possibile dall’elevata quota di titoli di Stato statunitensi, che rappresentano il 55% del portafoglio. Anche per le azioni, Dalio si affida principalmente al mercato USA: la componente azionaria rappresenta il 30% del portafoglio, con oltre due terzi investiti in titoli statunitensi. Oro e altre materie prime forniscono un'ulteriore diversificazione.