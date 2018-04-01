Fondo Sovrano della Norvegia Sostenibilità
Descrizione
Il fondo sovrano norvegese è stato istituito per investire in modo redditizio i proventi derivanti dal settore petrolifero e del gas a beneficio delle generazioni future. A tal fine, il fondo investe in un portafoglio internazionale ampiamente diversificato composto da azioni, obbligazioni e immobili.
Con il portafoglio di sostenibilità del fondo sovrano norvegese, gli investitori possono attuare approssimativamente la strategia di investimento del fondo sovrano norvegese con ETF sostenibili.
Indici di rendimento
|1 mese
|-1,81 %
|3 mesi
|+2,14 %
|6 mesi
|+5,26 %
|Anno corrente
|+4,31 %
|1 anno
|+5,86 %
|3 anni
|+34,12 % (10,13 % p.a.)
|5 anni
|+44,50 % (7,64 % p.a.)
|Dall'edizione (1 apr 2018)
|+92,24 % (8,93 % p.a.)
Cifre chiave del portafoglio
|Numero di ETF
|6
|Costi del portafoglio (TER)
|0,14 % p.a.
|Distribuzione attuale p.a.
|1,11 %
|Creazione del portafoglio
|1 apr 2018
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Fondo Sovrano della Norvegia Sostenibilità.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Rendimento del portafoglio modello
|Gen
|Feb
|Mar
|Apr
|Mag
|Giu
|Lug
|Ago
|Set
|Ott
|Nov
|Dic
|Rendimento annuo
|Distribuzione p.a.
|2025
|2,0 %
|-0,2 %
|-5,0 %
|-2,3 %
|3,6 %
|0,9 %
|2,8 %
|2,2 %
|2,2 %
|2,5 %
|-3,0 %
|—
|4,31 %
|1,11 %
|2024
|1,1 %
|2,5 %
|2,2 %
|-2,6 %
|2,1 %
|2,2 %
|1,4 %
|1,3 %
|1,6 %
|-0,6 %
|4,4 %
|-1,1 %
|16,31 %
|1,38 %
|2023
|4,7 %
|-0,8 %
|1,3 %
|0,0 %
|1,5 %
|1,9 %
|2,0 %
|-0,8 %
|-2,5 %
|-2,8 %
|4,9 %
|3,3 %
|15,06 %
|1,46 %
|2022
|-4,5 %
|-2,8 %
|1,7 %
|-3,2 %
|-2,8 %
|-5,0 %
|7,6 %
|-3,5 %
|-6,9 %
|2,2 %
|3,0 %
|-5,7 %
|-16,15 %
|0,68 %
|2021
|-0,1 %
|-1,4 %
|3,1 %
|0,8 %
|0,1 %
|3,3 %
|0,9 %
|2,0 %
|-2,2 %
|5,0 %
|-0,3 %
|3,3 %
|20,97 %
|0,55 %
|2020
|0,8 %
|-5,3 %
|-11,7 %
|10,7 %
|4,0 %
|1,5 %
|0,8 %
|3,0 %
|-0,7 %
|-1,8 %
|5,9 %
|1,8 %
|8,64 %
|—
|2019
|5,3 %
|2,8 %
|2,2 %
|2,1 %
|-3,0 %
|4,1 %
|1,3 %
|0,4 %
|1,9 %
|1,3 %
|2,3 %
|1,7 %
|24,09 %
|—
|2018
|—
|—
|—
|2,5 %
|1,8 %
|-0,9 %
|2,6 %
|1,2 %
|0,5 %
|-4,2 %
|2,0 %
|-6,4 %
|—
|—
|2017
|—
|—
|2016
|—
|—
