Fondo Sovrano della Norvegia Sostenibilità

70 %Equity ratio
0,14 % p.a.TER del portafoglio
1 apr 2018Data di inizio
6Numero di ETF
Descrizione

Il fondo sovrano norvegese è stato istituito per investire in modo redditizio i proventi derivanti dal settore petrolifero e del gas a beneficio delle generazioni future. A tal fine, il fondo investe in un portafoglio internazionale ampiamente diversificato composto da azioni, obbligazioni e immobili.

Con il portafoglio di sostenibilità del fondo sovrano norvegese, gli investitori possono attuare approssimativamente la strategia di investimento del fondo sovrano norvegese con ETF sostenibili.

Indici di rendimento

1 mese-1,81 %
3 mesi+2,14 %
6 mesi+5,26 %
Anno corrente+4,31 %
1 anno+5,86 %
3 anni+34,12 % (10,13 % p.a.)
5 anni+44,50 % (7,64 % p.a.)
Dall'edizione (1 apr 2018)+92,24 % (8,93 % p.a.)

Cifre chiave del portafoglio

Numero di ETF6
Costi del portafoglio (TER)0,14 % p.a.
Distribuzione attuale p.a.1,11 %
Creazione del portafoglio1 apr 2018

Performance

Qui è possibile vedere la performance di Fondo Sovrano della Norvegia Sostenibilità.

Regioni o classi di attività

Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.

ETF utilizzati

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist)
38,00 %
Nord America
Nord America
+0,88 %
0,12 %
Azioni
2
 Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR-Hedged
27,00 %
Altro
Altro
0,16 %
Obbligazioni
1
 Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist)
16,00 %
Europa
Europa
+2,81 %
0,12 %
Azioni
3
 Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist)
8,00 %
Pacifico
Pacifico
+2,17 %
0,17 %
Azioni
3
 Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist)
8,00 %
Altro
Altro
+2,05 %
0,19 %
Azioni
3
 Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF
3,00 %
Altro
Altro
0,18 %
Immobili
1
Piani di risparmio

Rendimento del portafoglio modello

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Rendimento annuoDistribuzione p.a.
20252,0 %-0,2 %-5,0 %-2,3 %3,6 %0,9 %2,8 %2,2 %2,2 %2,5 %-3,0 %4,31 %1,11 %
20241,1 %2,5 %2,2 %-2,6 %2,1 %2,2 %1,4 %1,3 %1,6 %-0,6 %4,4 %-1,1 %16,31 %1,38 %
20234,7 %-0,8 %1,3 %0,0 %1,5 %1,9 %2,0 %-0,8 %-2,5 %-2,8 %4,9 %3,3 %15,06 %1,46 %
2022-4,5 %-2,8 %1,7 %-3,2 %-2,8 %-5,0 %7,6 %-3,5 %-6,9 %2,2 %3,0 %-5,7 %-16,15 %0,68 %
2021-0,1 %-1,4 %3,1 %0,8 %0,1 %3,3 %0,9 %2,0 %-2,2 %5,0 %-0,3 %3,3 %20,97 %0,55 %
20200,8 %-5,3 %-11,7 %10,7 %4,0 %1,5 %0,8 %3,0 %-0,7 %-1,8 %5,9 %1,8 %8,64 %
20195,3 %2,8 %2,2 %2,1 %-3,0 %4,1 %1,3 %0,4 %1,9 %1,3 %2,3 %1,7 %24,09 %
20182,5 %1,8 %-0,9 %2,6 %1,2 %0,5 %-4,2 %2,0 %-6,4 %

