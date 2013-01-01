ETF Fondo Sovrano Norvegese
Descrizione
Il fondo sovrano norvegese esiste dal 1998. È stato istituito all'epoca per investire in modo redditizio i ricavi derivanti dall'industria del petrolio e del gas a beneficio delle generazioni future. Dalla sua creazione, ha ottenuto risultati migliori rispetto al FTSE MIB, grazie a una diversificazione molto più ampia, che offre un profilo rischio-rendimento decisamente più attraente. Include oltre 9.000 aziende di 73 paesi. Inoltre, le classi di investimento in obbligazioni (29,7%) e immobili (2,7%) garantiscono una maggiore stabilità durante le fasi turbolente dei mercati azionari. Tuttavia, la maggior parte degli investimenti (67,6%) è costituita da azioni di paesi industrializzati ed emergenti.
Di seguito proponiamo un portafoglio che permette di replicare approssimativamente il concetto del fondo sovrano norvegese utilizzando ETF.
Indici di rendimento
|1 mese
|+1,46 %
|3 mesi
|+3,56 %
|6 mesi
|-2,95 %
|Anno corrente
|-0,19 %
|1 anno
|+9,32 %
|3 anni
|+16,83 % (5,28 % p.a.)
|5 anni
|+41,03 % (7,14 % p.a.)
|Dall'edizione (1 gen 2013)
|+146,41 % (7,42 % p.a.)
Cifre chiave del portafoglio
|Numero di ETF
|10
|Costi del portafoglio (TER)
|0,16 % p.a.
|Distribuzione attuale p.a.
|2,32 %
|Creazione del portafoglio
|1 gen 2013
Performance
Qui è possibile vedere la performance di ETF Fondo Sovrano Norvegese.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Rendimento del portafoglio modello
|Gen
|Feb
|Mar
|Apr
|Mag
|Giu
|Lug
|Ago
|Set
|Ott
|Nov
|Dic
|Rendimento annuo
|Distribuzione p.a.
|2025
|2,3 %
|0,6 %
|-4,7 %
|-3,0 %
|3,2 %
|-0,1 %
|2,9 %
|0,8 %
|—
|—
|—
|—
|-0,19 %
|2,32 %
|2024
|1,5 %
|2,1 %
|2,4 %
|-2,1 %
|1,8 %
|1,3 %
|1,8 %
|1,2 %
|1,3 %
|-1,2 %
|4,2 %
|-1,1 %
|14,13 %
|2,33 %
|2023
|3,9 %
|0,1 %
|1,1 %
|-0,1 %
|0,6 %
|1,3 %
|1,6 %
|-0,7 %
|-1,8 %
|-2,8 %
|3,9 %
|2,9 %
|11,47 %
|2,20 %
|2022
|-3,7 %
|-2,2 %
|1,4 %
|-2,2 %
|-1,7 %
|-5,0 %
|6,9 %
|-2,7 %
|-5,7 %
|1,8 %
|1,9 %
|-4,9 %
|-12,99 %
|1,80 %
|2021
|-0,3 %
|0,1 %
|2,9 %
|0,4 %
|0,2 %
|2,9 %
|0,8 %
|1,4 %
|-1,7 %
|3,2 %
|-0,4 %
|2,4 %
|18,30 %
|1,82 %
|2020
|0,8 %
|-5,2 %
|-11,0 %
|9,3 %
|3,3 %
|0,8 %
|-0,9 %
|1,8 %
|-0,7 %
|-1,6 %
|6,0 %
|1,7 %
|2,87 %
|—
|2019
|5,7 %
|2,5 %
|2,4 %
|1,4 %
|-3,2 %
|3,4 %
|1,3 %
|0,2 %
|2,1 %
|0,8 %
|2,0 %
|1,8 %
|22,09 %
|—
|2018
|0,1 %
|-0,9 %
|-0,6 %
|2,7 %
|2,4 %
|-1,1 %
|1,9 %
|0,9 %
|0,3 %
|-3,5 %
|0,8 %
|-5,8 %
|-4,08 %
|—
|2017
|-1,4 %
|3,7 %
|-0,2 %
|-0,3 %
|-1,0 %
|-2,0 %
|-1,7 %
|-0,8 %
|1,4 %
|2,0 %
|-1,1 %
|0,7 %
|3,40 %
|—
|2016
|-4,1 %
|0,0 %
|0,2 %
|1,6 %
|3,0 %
|0,9 %
|2,5 %
|0,3 %
|-0,1 %
|-0,2 %
|3,3 %
|3,2 %
|8,43 %
|—
Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.