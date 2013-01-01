ETF Fondo Sovrano Norvegese

Descrizione

Il fondo sovrano norvegese esiste dal 1998. È stato istituito all'epoca per investire in modo redditizio i ricavi derivanti dall'industria del petrolio e del gas a beneficio delle generazioni future. Dalla sua creazione, ha ottenuto risultati migliori rispetto al FTSE MIB, grazie a una diversificazione molto più ampia, che offre un profilo rischio-rendimento decisamente più attraente. Include oltre 9.000 aziende di 73 paesi. Inoltre, le classi di investimento in obbligazioni (29,7%) e immobili (2,7%) garantiscono una maggiore stabilità durante le fasi turbolente dei mercati azionari. Tuttavia, la maggior parte degli investimenti (67,6%) è costituita da azioni di paesi industrializzati ed emergenti.

Di seguito proponiamo un portafoglio che permette di replicare approssimativamente il concetto del fondo sovrano norvegese utilizzando ETF.