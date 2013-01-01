extraETF - ETF, tracker di portafoglio, investimenti
Paese

ETF Fondo Sovrano Norvegese

67 %Equity ratio
0,16 % p.a.TER del portafoglio
1 gen 2013Data di inizio
10Numero di ETF
Alla panoramica

Descrizione

Il fondo sovrano norvegese esiste dal 1998. È stato istituito all'epoca per investire in modo redditizio i ricavi derivanti dall'industria del petrolio e del gas a beneficio delle generazioni future. Dalla sua creazione, ha ottenuto risultati migliori rispetto al FTSE MIB, grazie a una diversificazione molto più ampia, che offre un profilo rischio-rendimento decisamente più attraente. Include oltre 9.000 aziende di 73 paesi. Inoltre, le classi di investimento in obbligazioni (29,7%) e immobili (2,7%) garantiscono una maggiore stabilità durante le fasi turbolente dei mercati azionari. Tuttavia, la maggior parte degli investimenti (67,6%) è costituita da azioni di paesi industrializzati ed emergenti.

Di seguito proponiamo un portafoglio che permette di replicare approssimativamente il concetto del fondo sovrano norvegese utilizzando ETF.

Indici di rendimento

1 mese+1,46 %
3 mesi+3,56 %
6 mesi-2,95 %
Anno corrente-0,19 %
1 anno+9,32 %
3 anni+16,83 % (5,28 % p.a.)
5 anni+41,03 % (7,14 % p.a.)
Dall'edizione (1 gen 2013)+146,41 % (7,42 % p.a.)

Cifre chiave del portafoglio

Numero di ETF10
Costi del portafoglio (TER)0,16 % p.a.
Distribuzione attuale p.a.2,32 %
Creazione del portafoglio1 gen 2013

Performance

Qui è possibile vedere la performance di ETF Fondo Sovrano Norvegese.

Regioni o classi di attività

Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.

ETF utilizzati

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist)
26,00 %
Nord America
Nord America
+1,09 %
0,10 %
Azioni
2
 Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist)
22,00 %
Europa
Europa
+3,03 %
0,10 %
Azioni
3
 iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist)
19,00 %
Altro
Altro
+3,06 %
0,20 %
Obbligazioni
4
 iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist)
8,00 %
Altro
Altro
+4,20 %
0,20 %
Obbligazioni
6
 Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist)
7,00 %
Asia
Asia
+1,96 %
0,15 %
Azioni
4
 Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist)
5,00 %
Altro
Altro
+3,17 %
0,15 %
Azioni
4
 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist)
4,00 %
Altro
Altro
+2,59 %
0,22 %
Azioni
4
 iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
3,00 %
Altro
Altro
Small Cap
0,35 %
Azioni
4
 iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist)
3,00 %
Altro
Altro
Strategia dei dividendi
+3,14 %
0,59 %
Immobili
5
 iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Acc)
3,00 %
Altro
Altro
0,20 %
Obbligazioni
3
Nome
Ponderazione
Regione
Paese
Strategia
Rendimento da dividendi
TER
Classe di attività
Replicazione
Piani di risparmio

Rendimento del portafoglio modello

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Rendimento annuoDistribuzione p.a.
20252,3 %0,6 %-4,7 %-3,0 %3,2 %-0,1 %2,9 %0,8 %-0,19 %2,32 %
20241,5 %2,1 %2,4 %-2,1 %1,8 %1,3 %1,8 %1,2 %1,3 %-1,2 %4,2 %-1,1 %14,13 %2,33 %
20233,9 %0,1 %1,1 %-0,1 %0,6 %1,3 %1,6 %-0,7 %-1,8 %-2,8 %3,9 %2,9 %11,47 %2,20 %
2022-3,7 %-2,2 %1,4 %-2,2 %-1,7 %-5,0 %6,9 %-2,7 %-5,7 %1,8 %1,9 %-4,9 %-12,99 %1,80 %
2021-0,3 %0,1 %2,9 %0,4 %0,2 %2,9 %0,8 %1,4 %-1,7 %3,2 %-0,4 %2,4 %18,30 %1,82 %
20200,8 %-5,2 %-11,0 %9,3 %3,3 %0,8 %-0,9 %1,8 %-0,7 %-1,6 %6,0 %1,7 %2,87 %
20195,7 %2,5 %2,4 %1,4 %-3,2 %3,4 %1,3 %0,2 %2,1 %0,8 %2,0 %1,8 %22,09 %
20180,1 %-0,9 %-0,6 %2,7 %2,4 %-1,1 %1,9 %0,9 %0,3 %-3,5 %0,8 %-5,8 %-4,08 %
2017-1,4 %3,7 %-0,2 %-0,3 %-1,0 %-2,0 %-1,7 %-0,8 %1,4 %2,0 %-1,1 %0,7 %3,40 %
2016-4,1 %0,0 %0,2 %1,6 %3,0 %0,9 %2,5 %0,3 %-0,1 %-0,2 %3,3 %3,2 %8,43 %

Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.