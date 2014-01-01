Descrizione

Utilizzando ETF di dividendi con distribuzioni trimestrali non sovrapposte, è possibile ottenere distribuzioni mensili. L'iShares STOXX Global Select Dividend 100 distribuisce i dividendi a gennaio, aprile, luglio e ottobre. Il SPDR S&P Global Dividend Aristocrats inizia le distribuzioni a febbraio, seguite da maggio, agosto e novembre. L'Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF colma il divario per i restanti quattro mesi, distribuendo a marzo, giugno, settembre e dicembre. Questo ETF amplia inoltre la copertura globale includendo i mercati emergenti.

Il portafoglio "Distribuzioni Mensili" può essere naturalmente personalizzato. Nella sezione ETF alternativi, è disponibile una selezione di prodotti che possono integrare il portafoglio o sostituire gli ETF esistenti in base alle proprie esigenze.

La ponderazione degli ETF è indicata solo a scopo illustrativo e può essere adattata alle necessità individuali.