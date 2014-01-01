Distribuzioni Mensili
Descrizione
Utilizzando ETF di dividendi con distribuzioni trimestrali non sovrapposte, è possibile ottenere distribuzioni mensili. L'iShares STOXX Global Select Dividend 100 distribuisce i dividendi a gennaio, aprile, luglio e ottobre. Il SPDR S&P Global Dividend Aristocrats inizia le distribuzioni a febbraio, seguite da maggio, agosto e novembre. L'Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF colma il divario per i restanti quattro mesi, distribuendo a marzo, giugno, settembre e dicembre. Questo ETF amplia inoltre la copertura globale includendo i mercati emergenti.
Il portafoglio "Distribuzioni Mensili" può essere naturalmente personalizzato. Nella sezione ETF alternativi, è disponibile una selezione di prodotti che possono integrare il portafoglio o sostituire gli ETF esistenti in base alle proprie esigenze.
La ponderazione degli ETF è indicata solo a scopo illustrativo e può essere adattata alle necessità individuali.
Indici di rendimento
|1 mese
|+1,09 %
|3 mesi
|+5,14 %
|6 mesi
|+1,52 %
|Anno corrente
|+2,40 %
|1 anno
|+12,89 %
|3 anni
|+15,09 % (5,05 % p.a.)
|5 anni
|+58,60 % (9,80 % p.a.)
|Dall'edizione (1 gen 2014)
|+105,44 % (6,40 % p.a.)
Cifre chiave del portafoglio
|Numero di ETF
|3
|Costi del portafoglio (TER)
|0,39 % p.a.
|Distribuzione attuale p.a.
|4,73 %
|Creazione del portafoglio
|1 gen 2014
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Distribuzioni Mensili.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Rendimento del portafoglio modello
|Gen
|Feb
|Mar
|Apr
|Mag
|Giu
|Lug
|Ago
|Set
|Ott
|Nov
|Dic
|Rendimento annuo
|Distribuzione p.a.
|2025
|1,2 %
|1,2 %
|-1,1 %
|-4,5 %
|3,1 %
|0,3 %
|3,2 %
|1,3 %
|—
|—
|—
|—
|2,40 %
|4,73 %
|2024
|-0,4 %
|0,7 %
|1,8 %
|0,6 %
|2,2 %
|-0,5 %
|2,3 %
|1,6 %
|3,1 %
|-1,1 %
|3,0 %
|-1,4 %
|12,13 %
|4,91 %
|2023
|3,6 %
|-1,0 %
|-3,9 %
|-0,1 %
|-3,1 %
|2,1 %
|3,6 %
|-1,8 %
|-0,8 %
|-3,4 %
|3,6 %
|4,2 %
|4,31 %
|5,26 %
|2022
|0,7 %
|-1,5 %
|2,8 %
|-0,7 %
|0,9 %
|-6,4 %
|3,9 %
|-0,4 %
|-6,7 %
|1,4 %
|3,0 %
|-3,0 %
|-4,95 %
|5,29 %
|2021
|-0,3 %
|4,2 %
|5,3 %
|-0,1 %
|1,1 %
|-0,1 %
|-1,5 %
|2,3 %
|-0,2 %
|-0,1 %
|-1,5 %
|5,0 %
|22,22 %
|4,90 %
|2020
|-1,5 %
|-8,7 %
|-22,4 %
|11,9 %
|0,9 %
|0,6 %
|-3,2 %
|1,7 %
|-1,7 %
|-0,5 %
|10,6 %
|3,0 %
|-14,13 %
|—
|2019
|6,9 %
|1,5 %
|1,4 %
|0,9 %
|-3,8 %
|3,3 %
|0,4 %
|-2,0 %
|4,4 %
|1,5 %
|1,0 %
|3,4 %
|20,74 %
|—
|2018
|1,7 %
|-1,7 %
|-0,9 %
|2,7 %
|0,4 %
|-1,5 %
|3,6 %
|-2,0 %
|1,0 %
|-3,1 %
|2,3 %
|-5,3 %
|-4,11 %
|—
|2017
|0,1 %
|4,6 %
|-0,9 %
|-0,9 %
|-0,6 %
|-2,6 %
|-1,0 %
|-0,6 %
|1,1 %
|1,4 %
|-1,6 %
|1,6 %
|4,88 %
|—
|2016
|-1,9 %
|0,7 %
|3,7 %
|2,5 %
|1,0 %
|3,1 %
|4,3 %
|-0,9 %
|0,8 %
|0,8 %
|2,4 %
|4,4 %
|19,09 %
|—
Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.