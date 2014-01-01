extraETF - ETF, tracker di portafoglio, investimenti
Utilizzando ETF di dividendi con distribuzioni trimestrali non sovrapposte, è possibile ottenere distribuzioni mensili. L'iShares STOXX Global Select Dividend 100 distribuisce i dividendi a gennaio, aprile, luglio e ottobre. Il SPDR S&P Global Dividend Aristocrats inizia le distribuzioni a febbraio, seguite da maggio, agosto e novembre. L'Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF colma il divario per i restanti quattro mesi, distribuendo a marzo, giugno, settembre e dicembre. Questo ETF amplia inoltre la copertura globale includendo i mercati emergenti.

Il portafoglio "Distribuzioni Mensili" può essere naturalmente personalizzato. Nella sezione ETF alternativi, è disponibile una selezione di prodotti che possono integrare il portafoglio o sostituire gli ETF esistenti in base alle proprie esigenze.

La ponderazione degli ETF è indicata solo a scopo illustrativo e può essere adattata alle necessità individuali.

Indici di rendimento

1 mese+1,09 %
3 mesi+5,14 %
6 mesi+1,52 %
Anno corrente+2,40 %
1 anno+12,89 %
3 anni+15,09 % (5,05 % p.a.)
5 anni+58,60 % (9,80 % p.a.)
Dall'edizione (1 gen 2014)+105,44 % (6,40 % p.a.)

Numero di ETF3
Costi del portafoglio (TER)0,39 % p.a.
Distribuzione attuale p.a.4,73 %
Creazione del portafoglio1 gen 2014

Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
40,00 %
Altro
Altro
Strategia dei dividendi
+4,31 %
0,45 %
Azioni
4
 iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
30,00 %
Altro
Altro
Strategia dei dividendi
+4,70 %
0,46 %
Azioni
4
 Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
30,00 %
Altro
Altro
Strategia dei dividendi
+6,14 %
0,25 %
Azioni
3
Nome
Ponderazione
Regione
Paese
Strategia
Rendimento da dividendi
TER
Classe di attività
Replicazione
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Rendimento annuoDistribuzione p.a.
20251,2 %1,2 %-1,1 %-4,5 %3,1 %0,3 %3,2 %1,3 %2,40 %4,73 %
2024-0,4 %0,7 %1,8 %0,6 %2,2 %-0,5 %2,3 %1,6 %3,1 %-1,1 %3,0 %-1,4 %12,13 %4,91 %
20233,6 %-1,0 %-3,9 %-0,1 %-3,1 %2,1 %3,6 %-1,8 %-0,8 %-3,4 %3,6 %4,2 %4,31 %5,26 %
20220,7 %-1,5 %2,8 %-0,7 %0,9 %-6,4 %3,9 %-0,4 %-6,7 %1,4 %3,0 %-3,0 %-4,95 %5,29 %
2021-0,3 %4,2 %5,3 %-0,1 %1,1 %-0,1 %-1,5 %2,3 %-0,2 %-0,1 %-1,5 %5,0 %22,22 %4,90 %
2020-1,5 %-8,7 %-22,4 %11,9 %0,9 %0,6 %-3,2 %1,7 %-1,7 %-0,5 %10,6 %3,0 %-14,13 %
20196,9 %1,5 %1,4 %0,9 %-3,8 %3,3 %0,4 %-2,0 %4,4 %1,5 %1,0 %3,4 %20,74 %
20181,7 %-1,7 %-0,9 %2,7 %0,4 %-1,5 %3,6 %-2,0 %1,0 %-3,1 %2,3 %-5,3 %-4,11 %
20170,1 %4,6 %-0,9 %-0,9 %-0,6 %-2,6 %-1,0 %-0,6 %1,1 %1,4 %-1,6 %1,6 %4,88 %
2016-1,9 %0,7 %3,7 %2,5 %1,0 %3,1 %4,3 %-0,9 %0,8 %0,8 %2,4 %4,4 %19,09 %

Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.