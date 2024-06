Test sul conto titoli di Moneyfarm

Moneyfarm offre agli investitori interessati ad acquistare titoli ed ETF sulla Borsa Italiana e su Xetra.

I costi per eseguito su Borsa Italiana sono pari a 3,95€ mentre su Xetra sono pari a 5,95€.

I costi della gestione patrimoniale in ETF sono variabili in funzione del patrimonio gestito (1,00%-0,75%) e comprendono il costo dello strumento stimato in 0,28%.