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Test sul conto titoli di Mintos

  • Negozia titoli a solo 0 €
  • Offerta PAC con azioni ed ETF
  • Conto titoli gratuito

In questa recensione abbiamo analizzato e valutato il conto deposito titoli di Mintos. Sono state confrontate le spese, l'offerta di prodotti, il servizio e il regime fiscale.

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VERDETTO DEL TEST
Mintos
BUONO
Al fornitore *
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“Mintos si distingue soprattutto per le sue tariffe.”

Markus Jordan, extraETF

Mintos: rapporto sul conto titoli

Bild von extraETF Gründer Markus Jordandi
Aggiornato il 17 ago 2026

In questo test abbiamo analizzato, confrontato e valutato il conto titoli Mintos. Scoprite la valutazione di Mintos nelle categorie offerta, costi e servizio. I risultati parziali delle categorie citate determinano la valutazione complessiva. È possibile utilizzare il nostro calcolatore di confronto per confrontare l'offerta di Mintos con quella di altri fornitori di conti deposito.

Conto titoli Mintos

Valutazione
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4
5
ValutazioneCome testiamo

Con il conto Mintos puoi negoziare ETF e obbligazioni; a breve dovrebbero arrivare anche le azioni. Sono disponibili anche piani di risparmio in ETF per aiutarti a costruire il tuo patrimonio. La negoziazione dei titoli avviene direttamente tramite Tradegate.

Offerta
Nome del depositoConto titoli Mintos
Titoli negoziabili
Azioni
ETF ed ETC
Fondi di investimento
Obbligazioni
Warrant
Certificati
Opzioni
Futures
Piani di risparmio
Piano di risparmio azionario
Piano di risparmio ETF 963
Piano di risparmio in fondi
Piano di risparmio criptovalute
Interessi sul credito
Borse e piattaforme di trading fuori borsa
Numero di postazioni di trading1
Principali luoghi di trading
Borsa Italiana
Tradegate
Mintos
BUONO
All'offerta *

Conto titoli Mintos

Valutazione
1
2
3
4
5
ValutazioneCome testiamo

In generale, un ordine su titoli costa 0 euro su Mintos. L'importo minimo per un ordine è di un euro. Anche la gestione del conto titoli è gratuita.

Costi
Commissioni di custodia annue
Gratuito
Commissione per gli ordini nazionali
0,00 €
Dimensione minima dell'ordine1,00 €
Esempio di commissioni per gli ordini (senza spese di borsa; senza promozioni per i nuovi clienti)
500,00 €0,00 €
1.000,00 €0,00 €
5.000,00 €0,00 €
10.000,00 €0,00 €
20.000,00 €0,00 €
50.000,00 €0,00 €
Commissione per la cancellazione gratuita
Gratuito
Commissione per gli ordini aggiuntivi (limite, stop buy, stop-loss, ecc.)
Gratuito
Elenco dei prezzi e dei serviziAl listino
Quali commissioni di borsa si applicano a un ordine?
Borsa Italiana
Tradegate
Gratuito

Servizi conto titoli Mintos

Valutazione
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4
5
ValutazioneCome testiamo

Al momento, il conto Mintos offre solo ordini al mercato. Puoi effettuare le operazioni sia dal tuo computer che tramite l'app per smartphone. Se hai domande, il servizio clienti di Mintos è a tua disposizione via e-mail, tramite il modulo di contatto, tramite chat o tramite il servizio di richiamata.

Servizio e comfort per l'utente
Facile da gestire
Tipi di ordine
Mercato
Limite
Stop
Stop dinamico
Stop-Limit
Ordine one-cancels-other (OCO)
Disponibilità del servizio clienti
E-mail
Modulo di contatto
Chat
Servizio di richiamata
Telefono
Consulente in loco
Processo di legittimazione
Post-Ident
Video-Ident
Altro
È possibile fare trading tramite le seguenti interfacce utente?
Desktop
Tablet
Smartphone
App per iOS
App per Android
Procedure TAN disponibili
Autenticazione con
PushTAN tramite app
smsTAN o mobileTAN
Altro-
Modelli di conto
Conto corrente
Prestito di titoli
Deposito secondario
Conto comune
Conti per bambini
È possibile aprire un deposito per l'azienda?
GmbH
GbR
Impresa individuale
AG
UG
Limited
KG
OHG
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Markus Jordan, extraETF

„Mintos si distingue soprattutto per le sue tariffe.“

Mintos si distingue soprattutto per le commissioni ridotte e il servizio clienti. Inoltre, offre una versione per computer e un’app per smartphone. Per contro, gli investimenti azionari, sia tramite un ordine singolo che tramite un piano di risparmio, purtroppo non sono ancora disponibili al momento. Si nota anche che c’è ancora margine di miglioramento per quanto riguarda la varietà dei tipi di ordine. Alla fine, Mintos ottiene il voto «Buono» nel nostro test.

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Confronto conto titoli Mintos

Qui potrai confrontare Mintos con altri fornitori.

Seleziona un fornitore per il confronto
Mintos vs Scalable Capital Mintos vs Trade Republic
Offerta
Denominazione del depositoConto titoli MintosFREE
Titoli negoziabili
Azioni
ETF ed ETC
Fondi d'investimento
Obbligazioni
Warrant
Certificati
Piani di risparmio
Piano di risparmio azionario
Piano di risparmio ETF 963 1.617
Costi
Commissioni di custodia annue
Gratuito
Gratuito
Commissione per gli ordini nazionali
0,00 €
0,99 €
Dimensione minima dell'ordine1,00 €0,00 €
Esempio di commissioni per gli ordini (senza spese di borsa; senza promozioni per i nuovi clienti)
500,00 €0,00 €0,99 €
1.000,00 €0,00 €0,99 €
5.000,00 €0,00 €0,99 €
10.000,00 €0,00 €0,99 €
Servizio e comfort per l'utente
Facile da gestire
È possibile effettuare trading tramite le seguenti interfacce utente?
Desktop
App per iOS
App per Android
Modelli di account
Deposito secondario
Conto comune
Conti per bambini
Valutazione

Fonte: extraETF

Offerta dei PAC con gli ETF di Mintos

Mintos offre anche piani di investimento in ETF. Puoi scegliere tra un’ampia gamma di ETF. La tabella qui sotto mostra come l’offerta di piani di investimento in ETF di Mintos si ripartisce tra le diverse classi di attività.

Classe di assetNumero di ETF per il piano di risparmioNumero di ETF promozionali per il piano di risparmio
Azioni
 668 668
Obbligazioni
 261 261
Materie prime
 9 9
Mercato monetario
 10 10
Concetti portafoglio
 4 4
Immobiliari
 11 11

Confronto tra tutti i fornitori

Leggi il nostro confronto tra conti titoli. Scopri quali sono i fornitori di conti titoli che raccomandiamo.

Al confronto con il deposito

Informazioni su Mintos

Mintos è un operatore con sede in Lettonia, fondato nel 2014 da Martins Sulte e Martins Valters come piattaforma di prestiti tra privati. Dal 2023 offre anche investimenti in ETF e obbligazioni. Mintos si propone come una piattaforma di investimento multi-asset che vuole permettere ai suoi utenti di prendere decisioni di investimento personalizzate. Oggi, Mintos ha un team internazionale composto da persone provenienti da oltre 20 paesi e ha uffici a Riga e a Berlino.

Come aprire un conto Mintos

Ti mostriamo come puoi aprire un conto deposito titoli con Mintos.

1

Aprire un conto titoli: Per prima cosa devi seguire la procedura di apertura del conto Mintos. Inserisci i tuoi dati personali.

2

Conoscenza dei titoli: Quando apri un conto titoli, devi dichiarare la tua esperienza nel trading di titoli. I principianti non possono negoziare determinati titoli.

3

Legittimazione: ora devi legittimarti presso Mintos. Questo funziona tramite VideoIdent.

4

Deposito di denaro: Una volta aperto un conto Mintos, riceverai le tue coordinate bancarie. Ora puoi trasferire denaro sul tuo conto di regolamento.

5

Trading di titoli: non appena il tuo denaro è stato accreditato sul tuo conto di compensazione Mintos, puoi iniziare a fare trading di titoli (azioni, ETF & Co.).

Apri subito un conto Mintos

Sei stato conquistato dall'offerta di conto deposito di Mintos? Inizia subito ad accumulare il tuo patrimonio.

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Domande frequenti sul conto titoli di Mintos

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