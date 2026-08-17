Test sul conto titoli di Mintos

Mintos è un operatore con sede in Lettonia, fondato nel 2014 da Martins Sulte e Martins Valters come piattaforma di prestiti tra privati. Dal 2023 offre anche investimenti in ETF e obbligazioni. Mintos si propone come una piattaforma di investimento multi-asset che vuole permettere ai suoi utenti di prendere decisioni di investimento personalizzate. Oggi, Mintos ha un team internazionale composto da persone provenienti da oltre 20 paesi e ha uffici a Riga e a Berlino.