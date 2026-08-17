Test sul conto titoli di Mintos

Mintos: rapporto sul conto titoli
In questo test abbiamo analizzato, confrontato e valutato il conto titoli Mintos. Scoprite la valutazione di Mintos nelle categorie offerta, costi e servizio. I risultati parziali delle categorie citate determinano la valutazione complessiva. È possibile utilizzare il nostro calcolatore di confronto per confrontare l'offerta di Mintos con quella di altri fornitori di conti deposito.
Conto titoli Mintos
Con il conto Mintos puoi negoziare ETF e obbligazioni; a breve dovrebbero arrivare anche le azioni. Sono disponibili anche piani di risparmio in ETF per aiutarti a costruire il tuo patrimonio. La negoziazione dei titoli avviene direttamente tramite Tradegate.
|Offerta
|Nome del deposito
|Conto titoli Mintos
|Titoli negoziabili
|Piani di risparmio
|Piano di risparmio azionario
|Piano di risparmio ETF
|963
|Piano di risparmio in fondi
|Piano di risparmio criptovalute
|Interessi sul credito
|Borse e piattaforme di trading fuori borsa
|Numero di postazioni di trading
|1
|Principali luoghi di trading
|Borsa Italiana
|Tradegate
Conto titoli Mintos
In generale, un ordine su titoli costa 0 euro su Mintos. L'importo minimo per un ordine è di un euro. Anche la gestione del conto titoli è gratuita.
|Costi
|Commissioni di custodia annue
Gratuito
|Commissione per gli ordini nazionali
0,00 €
|Dimensione minima dell'ordine
|1,00 €
|Esempio di commissioni per gli ordini (senza spese di borsa; senza promozioni per i nuovi clienti)
|500,00 €
|0,00 €
|1.000,00 €
|0,00 €
|5.000,00 €
|0,00 €
|10.000,00 €
|0,00 €
|20.000,00 €
|0,00 €
|50.000,00 €
|0,00 €
|Commissione per la cancellazione gratuita
Gratuito
|Commissione per gli ordini aggiuntivi (limite, stop buy, stop-loss, ecc.)
Gratuito
|Elenco dei prezzi e dei servizi
|Al listino
|Quali commissioni di borsa si applicano a un ordine?
|Borsa Italiana
|—
|Tradegate
Gratuito
Servizi conto titoli Mintos
Al momento, il conto Mintos offre solo ordini al mercato. Puoi effettuare le operazioni sia dal tuo computer che tramite l'app per smartphone. Se hai domande, il servizio clienti di Mintos è a tua disposizione via e-mail, tramite il modulo di contatto, tramite chat o tramite il servizio di richiamata.
|Servizio e comfort per l'utente
|Facile da gestire
|Tipi di ordine
|Mercato
|Limite
|Stop
|Stop dinamico
|Stop-Limit
|Ordine one-cancels-other (OCO)
|Disponibilità del servizio clienti
|Modulo di contatto
|Chat
|Servizio di richiamata
|Telefono
|Consulente in loco
|Processo di legittimazione
|Post-Ident
|Video-Ident
|Altro
|—
|È possibile fare trading tramite le seguenti interfacce utente?
|Desktop
|Tablet
|Smartphone
|App per iOS
|App per Android
|Procedure TAN disponibili
|Autenticazione con
|PushTAN tramite app
|smsTAN o mobileTAN
|Altro
|-
|Modelli di conto
|Conto corrente
|Prestito di titoli
|Deposito secondario
|Conto comune
|Conti per bambini
|È possibile aprire un deposito per l'azienda?
|GmbH
|GbR
|Impresa individuale
|AG
|UG
|Limited
|KG
|OHG
„Mintos si distingue soprattutto per le sue tariffe.“
Mintos si distingue soprattutto per le commissioni ridotte e il servizio clienti. Inoltre, offre una versione per computer e un’app per smartphone. Per contro, gli investimenti azionari, sia tramite un ordine singolo che tramite un piano di risparmio, purtroppo non sono ancora disponibili al momento. Si nota anche che c’è ancora margine di miglioramento per quanto riguarda la varietà dei tipi di ordine. Alla fine, Mintos ottiene il voto «Buono» nel nostro test.
Confronto conto titoli Mintos
Qui potrai confrontare Mintos con altri fornitori.
|Offerta
|Denominazione del deposito
|Conto titoli Mintos
|FREE
|Titoli negoziabili
|Piani di risparmio
|Piano di risparmio azionario
|—
|—
|Piano di risparmio ETF
|963
|1.617
|Costi
|Commissioni di custodia annue
Gratuito
Gratuito
|Commissione per gli ordini nazionali
0,00 €
0,99 €
|Dimensione minima dell'ordine
|1,00 €
|0,00 €
|Esempio di commissioni per gli ordini (senza spese di borsa; senza promozioni per i nuovi clienti)
|500,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|1.000,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|5.000,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|10.000,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|Servizio e comfort per l'utente
|Facile da gestire
|È possibile effettuare trading tramite le seguenti interfacce utente?
|Desktop
|App per iOS
|App per Android
|Modelli di account
|Deposito secondario
|Conto comune
|Conti per bambini
|Valutazione
BUONO
ECCELLENTE
Fonte: extraETF
Offerta dei PAC con gli ETF di Mintos
Mintos offre anche piani di investimento in ETF. Puoi scegliere tra un’ampia gamma di ETF. La tabella qui sotto mostra come l’offerta di piani di investimento in ETF di Mintos si ripartisce tra le diverse classi di attività.
Confronto tra tutti i fornitori
Leggi il nostro confronto tra conti titoli. Scopri quali sono i fornitori di conti titoli che raccomandiamo.
Informazioni su Mintos
Mintos è un operatore con sede in Lettonia, fondato nel 2014 da Martins Sulte e Martins Valters come piattaforma di prestiti tra privati. Dal 2023 offre anche investimenti in ETF e obbligazioni. Mintos si propone come una piattaforma di investimento multi-asset che vuole permettere ai suoi utenti di prendere decisioni di investimento personalizzate. Oggi, Mintos ha un team internazionale composto da persone provenienti da oltre 20 paesi e ha uffici a Riga e a Berlino.
Come aprire un conto Mintos
Ti mostriamo come puoi aprire un conto deposito titoli con Mintos.
Aprire un conto titoli: Per prima cosa devi seguire la procedura di apertura del conto Mintos. Inserisci i tuoi dati personali.
Conoscenza dei titoli: Quando apri un conto titoli, devi dichiarare la tua esperienza nel trading di titoli. I principianti non possono negoziare determinati titoli.
Legittimazione: ora devi legittimarti presso Mintos. Questo funziona tramite VideoIdent.
Deposito di denaro: Una volta aperto un conto Mintos, riceverai le tue coordinate bancarie. Ora puoi trasferire denaro sul tuo conto di regolamento.
Trading di titoli: non appena il tuo denaro è stato accreditato sul tuo conto di compensazione Mintos, puoi iniziare a fare trading di titoli (azioni, ETF & Co.).
Apri subito un conto Mintos
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Domande frequenti sul conto titoli di Mintos
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