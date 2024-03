Calcolatore di obiettivi finanziari

Chiunque persegua un obiettivo finanziario specifico a lungo termine dovrebbe sfruttare il potenziale dei mercati azionari globali. Con gli ETF azionari globali, puoi aspettarti un rendimento medio del 6-7% all'anno. Tuttavia, i prezzi delle azioni possono anche oscillare e scivolare in territorio negativo. Per brevi periodi di risparmio, quindi, è più sensato investire in ETF del mercato monetario o in call money.

L'accumulo del patrimonio è particolarmente facile con un piano di risparmio in ETF. Puoi scoprire quale broker offre il piano di risparmio più conveniente per te nel nostro confronto dei piani di risparmio in ETF.