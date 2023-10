Lo studio attuale rivela fatti interessanti sul mercato dei piani di risparmio in ETF. Entro la fine del 2023 (a settembre 2023), gli investitori privati dell'Europa continentale avranno investito circa 200 miliardi di euro in ETF. Di questi, 135 miliardi di euro riguarderanno il mercato tedesco e 65 miliardi di euro il resto del mercato dell'Europa continentale.

Uno dei principali motori di questo sviluppo è stata l'introduzione dei piani di risparmio in ETF in Germania nel settembre 2010. Questo ha reso possibile per la prima volta agli investitori privati di investire regolarmente e gratuitamente piccole somme in ETF. Negli anni successivi, lo sviluppo dei piani di risparmio in ETF eseguiti regolarmente ha subito un'accelerazione. Nel giugno 2017 è stata superata la soglia di 500.000 piani di risparmio in ETF, nel maggio 2019 erano già un milione i piani di risparmio in ETF e nel dicembre 2020 è stato superato il traguardo di due milioni di esecuzioni di piani di risparmio in ETF. Una nuova dinamica di crescita si è instaurata con l'ingresso sul mercato dei neobroker, che offrono piani di risparmio in ETF per quasi tutti gli ETF gratuitamente a partire da un tasso di risparmio di un euro.

Entro la fine del 2023, nell'Europa continentale verranno eseguiti mensilmente 7,6 milioni di piani di risparmio in ETF con un volume di risparmio di circa 15 miliardi di euro. Tuttavia, il mercato dei piani di risparmio in ETF nell'Europa continentale è ancora a un livello basso. Le banche e i broker hanno appena iniziato a offrire piani di risparmio in ETF.