Mercato dei piani di risparmio in ETF nell'Europa continentale

L'attuale studio di extraETF evidenzia in modo impressionante la continua crescita dinamica del mercato dei piani di risparmio in ETF in Europa continentale. Entro la fine del 2024, il patrimonio investito in ETF da parte di investitori privati salirà a 266 miliardi di euro, di cui 168 miliardi saranno attribuiti al mercato tedesco e 98 miliardi al resto dei paesi dell’Europa continentale. Questo aumento dimostra che gli ETF stanno diventando sempre più una componente stabile nella costruzione del patrimonio degli investitori privati in Europa.

Un fattore determinante di questa crescita è stata l'introduzione dei piani di risparmio in ETF in Germania nel 2010, che ha reso possibile per gli investitori investire regolarmente e a basso costo in ETF. Negli anni successivi, il numero dei piani di risparmio in ETF è cresciuto rapidamente. Nel 2023, in Europa continentale venivano già eseguiti mensilmente 7,6 milioni di piani di risparmio in ETF, mentre nel 2024 sono saliti a 10,8 milioni, con un impressionante aumento del 42,1%. Particolarmente significativa è stata la crescita dei piani di risparmio in ETF al di fuori della Germania, con un aumento del 160%, sebbene partendo da un livello più basso.

L'introduzione dei piani di risparmio in ETF da parte di neobroker e banche in tutta Europa ha portato a un aumento significativo del numero di nuovi clienti di piani di risparmio. Questi broker offrono spesso piani di risparmio in ETF con soglie di risparmio minime e, in molti casi, senza commissioni di esecuzione, aprendo così l'accesso a nuovi gruppi di investitori che in precedenza non avevano accesso a prodotti vicini ai mercati finanziari.

Il volume di risparmio mensile è salito da 15 miliardi di euro nel 2023 a 17,6 miliardi di euro nel 2024, mentre il risparmio medio per piano è sceso da 164 euro a 136 euro. Soglie di risparmio più basse, programmi di cashback, funzioni di arrotondamento e la possibilità di investire in più ETF all'interno di un singolo piano di risparmio hanno contribuito in modo significativo all'aumento del numero di piani di risparmio in ETF, anche se l’importo individuale risparmiato è diminuito.

Sempre più banche e broker includono i piani di risparmio in ETF nella loro offerta. È prevedibile che il mercato dei piani di risparmio in ETF continuerà a crescere fortemente nei prossimi anni, poiché la domanda di prodotti di investimento semplici e a basso costo è in aumento in tutta Europa.