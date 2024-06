Rendement des dividendes

Un rendement élevé du dividende associé à une évolution durable du dividende peuvent être des facteurs importants pour les investisseurs à la recherche de revenus stables et réguliers grâce à leur portefeuille d'actions. Le rendement du dividende est un indicateur qui représente le rapport entre le dividende versé par action et le cours actuel de l'action. Il s'exprime en pourcentage et sert à évaluer et à comparer les actions en fonction des dividendes qu'elles versent.

La valeur que vous considérez comme bonne dépend de vos préférences personnelles et de vos objectifs d'investissement, ainsi que de votre stratégie d'investissement et de votre tolérance au risque. Cependant, gardez toujours à l'esprit les conditions économiques, les autres chiffres clés dans leur ensemble et le développement des entreprises afin de prendre des décisions d'investissement éclairées.

