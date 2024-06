Maximum drawdown et current drawdown sont deux termes souvent utilisés dans l'analyse financière pour mesurer le risque des portefeuilles d'investissement. La principale différence entre les deux réside dans le fait que le maximum drawdown mesure la perte maximale entre le plus haut et le plus bas d'un portefeuille sur une période donnée, tandis que le current drawdown mesure la perte actuelle entre le plus haut et le plus bas du portefeuille.

Le maximum drawdown est généralement mesuré sur une période plus longue, par exemple plusieurs années, et indique la perte maximale subie par un portefeuille au cours de cette période. En revanche, le Current Drawdown indique la perte qu'un portefeuille a subie depuis son dernier sommet.

Si le current drawdown est supérieur au maximum drawdown, cela peut indiquer que le portefeuille se trouve dans une spirale descendante et qu'il pourrait subir de nouvelles pertes. D'un autre côté, un current drawdown inférieur au maximum drawdown peut signifier que le portefeuille est sur la voie de la reprise.