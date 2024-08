Les termes crypto expliqués simplement

L'abréviation ETP signifie Exchange Traded Products et est le terme générique pour les Exchange Traded Funds, Commodities/Cryptocurrencies et Notes (ETF, ETC et ETN).

Ces produits reproduisent l'évolution de certaines valeurs de référence et sont négociables en bourse. Les valeurs de référence peuvent être des indices qui représentent un groupe de valeurs ou des valeurs individuelles comme les matières premières ou les crypto-monnaies. Un teneur de marché veille à ce que l'ETP soit négocié au plus près du cours actuel de la crypto-monnaie. Parmi les plus grands fournisseurs de ces placements cryptographiques sous forme de titres, on trouve ETC Group, 21Shares, Coinshares, VanEck et WisdomTree.

Les investisseurs n'ont besoin pour les ETP que d'un dépôt de titres, y compris un compte de compensation, auprès d'une banque ou d'un courtier direct.

Juridiquement, les ETP sont des titres de créance, car ces titres sont émis par des sociétés à but spécial créées à cet effet. Une partie des fournisseurs d'ETP investissent 100% de leurs actifs dans les cryptomonnaies, les titres sont donc adossés à des actifs. En revanche, certains fournisseurs reproduisent l'évolution du sous-jacent de manière synthétique, il manque ici la "protection contre les défaillances" des actifs déposés. Nous avons résumé les différences d'un investissement dans les crypto-monnaies ou les crypto-ETP dans un article séparé.