Le processus de création/rédemption

Les entrées ou sorties de fonds importantes n'ont pas d'impact sur la performance de l'ETF par rapport au rendement de l'indice, en raison du processus de création/réémission.

Mais chez le teneur de marché, il y a des coûts de transaction, par exemple pour l'achat et la vente des actions contenues dans l'indice. Si le teneur de marché fait partie d'une grande banque avec ses propres stocks de titres, il peut couvrir une grande partie des besoins à partir de ses propres registres de négociation et n'a pas besoin de se présenter sur le marché en tant qu'acheteur. Cela permet d'économiser des frais de transaction, ce qui entraîne généralement un spread plus étroit pour l'ETF.

Un autre facteur qui influence le spread d'un ETF est la liquidité des actions contenues dans l'indice. Moins elles sont liquides, plus le risque de transaction est élevé et plus le spread est large. Pour les actions européennes standard, il est généralement beaucoup plus serré que lorsqu'il s'agit d'un ETF brésilien ou chinois. Pour les ETF sur l'indice Dax ou l'indice Euro Stoxx 50, le spread est en moyenne d'environ 0,05 pour cent, alors qu'il peut coûter environ 0,2 à 0,5 pour cent pour les ETF sectoriels. Pour les ETF sur les classes d'actifs exotiques, il peut même atteindre un pour cent.