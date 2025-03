ETF Smart City

Dans le domaine de la ville intelligente, il existe de nombreuses entreprises qui jouent un rôle de premier plan grâce à leurs technologies et solutions innovantes. Ces entreprises contribuent de manière significative au développement et à la mise en œuvre de solutions avancées pour les villes intelligentes et façonnent l'avenir des villes de demain. Parmi les entreprises les plus connues dans ce domaine, on trouve Halma Plc, Waste Management et Enphase Energy.