ETF Mines d'argent

Pan American Silver Corp se concentre sur l'exploration et le développement de mines d'argent en Amérique centrale et en Amérique du Sud, et vend également des produits dérivés comme le zinc, le plomb, le cuivre et l'or. Hecla Mining Co est un producteur et un explorateur d'argent, d'or, de plomb et de zinc avec des mines importantes en Idaho et en Alaska. Wheaton Precious Metals Corp est une entreprise de streaming de métaux précieux qui a conclu des contrats d'achat à long terme avec des sociétés minières.