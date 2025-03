LVMH est une multinationale du luxe qui possède de nombreuses marques dans les domaines de la mode, des bijoux, du vin et des spiritueux, dont Louis Vuitton, Moët & Chandon et Hennessy. Hermès est connue pour sa maroquinerie et ses articles de mode de haute qualité, notamment les célèbres sacs Birkin et Kelly. Ferrari fabrique des voitures de sport exclusives et puissantes, connues pour leur vitesse et leur équipement luxueux. Hilton gère des hôtels et des complexes hôteliers de luxe dans le monde entier, dont les célèbres hôtels Waldorf Astoria et Conrad. Diageo est l'un des principaux producteurs de spiritueux haut de gamme, avec des marques comme Johnnie Walker, Guinness et Smirnoff. Kering possède une série de marques de mode de luxe, dont Gucci, Saint Laurent et Bottega Veneta.