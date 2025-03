ETF Dividendes Monde

Le rendement des dividendes est un facteur important, car il représente le revenu régulier que les investisseurs obtiennent de leurs investissements. Cependant, la stabilité et la substance des bénéfices jouent également un rôle important, car des paiements de dividendes durables et en constante augmentation sont essentiels pour les investisseurs à long terme. Les entreprises qui génèrent des bénéfices stables et substantiels offrent généralement des rendements de dividendes plus fiables, ce qui réduit le risque pour l'investisseur et augmente l'attractivité de l'investissement.