ETF Paiement numérique

Mastercard est l'un des plus grands émetteurs de cartes au monde et propose une large gamme de cartes de crédit et de services de paiement. Nuvei Corp est un acquéreur de paiement de premier plan qui propose des solutions de paiement complètes aux commerçants et aux entreprises du monde entier. GMO Payment Gateway est un important fournisseur de services de paiement en ligne au Japon et prend en charge une grande variété de transactions e-commerce. Nu Holdings est un fournisseur de services financiers numériques de premier plan en Amérique latine et révolutionne le paiement numérique dans cette région.