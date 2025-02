ETF Cloud computing

Amazon Web Services (AWS) propose une suite complète de services cloud que les entreprises du monde entier utilisent pour faire évoluer et optimiser leur infrastructure informatique. Microsoft Azure propose également une large gamme de services cloud et est connu pour ses solutions intégrées qui aident les entreprises à se transformer numériquement. Oracle Corporation propose une large gamme de services cloud et de solutions logicielles pour les entreprises. Arista Networks est un fournisseur leader de solutions de réseau cloud qui aident les entreprises à rendre leurs réseaux plus efficaces et plus sûrs. MongoDB est connue pour sa technologie de base de données innovante, utilisée dans de nombreuses applications cloud. Salesforce.com est un fournisseur leader de solutions CRM basées sur le cloud, qui aident les entreprises à gérer leurs relations avec les clients.