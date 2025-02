ETF Principes chrétiens

Pour garantir des décisions d'investissement éthiques, les secteurs tels que les jeux de hasard, l'alcool, le tabac, la pornographie et les armes sont généralement exclus des ETF de principes chrétiens. Les entreprises qui violent les droits de l'homme et du travail ou qui sont actives dans des domaines biomédicaux controversés comme la recherche sur les cellules souches ou l'expérimentation animale ne sont pas non plus prises en compte. Certains ETF excluent également les entreprises qui sont actives dans les domaines de l'avortement et de la contraception. L'objectif est d'investir dans des entreprises qui apportent une contribution positive à la société et qui sont en accord avec les valeurs chrétiennes.