Les ETF Population vieillissante se concentrent sur les entreprises qui offrent des produits et des services à une population vieillissante, notamment les soins de santé, la biotechnologie, les produits pharmaceutiques, les établissements de soins, les assurances et les services financiers. En revanche, l'indice MSCI World, par exemple, couvre un large éventail d'entreprises de différents secteurs et régions du monde. Alors que les ETF Population vieillissante sont censés profiter de manière ciblée des changements démographiques et offrir des opportunités de croissance plus élevées, ils comportent également des risques spécifiques. En raison de sa stratégie d'investissement moins spécialisée, l'indice MSCI World offre une plus large diversification et un risque spécifique plus faible.