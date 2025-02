ETF Europe de l'Est

L'Europe de l'Est est une région dynamique et diversifiée qui offre de nombreuses possibilités d'investissement. Les pays économiquement importants de la région sont représentés dans les ETF d'Europe de l'Est, mais ils se limitent à trois d'entre eux. Les pays suivants jouent un rôle central dans ces ETF (MSCI Eastern Europe ex Russia) et offrent différents atouts et opportunités économiques :

Pologne (pondération : 70,68%) : La Pologne est l'un des pays les plus importants d'Europe de l'Est et joue un rôle central dans les ETF d'Europe de l'Est. Elle est connue pour son économie dynamique, dans laquelle les secteurs de la finance, des biens de consommation cycliques et de l'énergie sont particulièrement importants.

Hongrie (pondération : 17,62%) : La Hongrie est un acteur important en Europe de l'Est. Elle profite de sa position stratégique en Europe centrale et d'un marché du travail bien formé.

République tchèque (pondération : 10,65%) : La République tchèque fait partie des économies les plus stables d'Europe de l'Est et se caractérise par une forte orientation vers l'exportation, notamment dans les secteurs de l'automobile et de la construction mécanique. De plus, la stabilité politique et économique du pays en fait un lieu d'investissement attractif.

Remarque : la Russie n'est pas incluse dans les ETF d'Europe de l'Est, notamment en raison de la guerre en Ukraine. Mais d'autres pays d'Europe de l'Est comme les pays baltes Estonie, Lettonie et Lituanie, mais aussi des pays comme la Bulgarie ou la Roumanie sont généralement absents.