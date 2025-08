Oui, en prévision des périodes d'incertitude économique, les ETC sur les métaux précieux peuvent être un ajout judicieux dans un portefeuille d'actions mondiales suffisamment diversifié. Comme les métaux précieux sont considérés comme des investissements assez résistants à l'inflation, ils offrent souvent une protection contre la dépréciation monétaire. En outre, ces ETC offrent une possibilité peu coûteuse et simple de participer à l'évolution des prix des métaux précieux sans devoir recourir à un stockage physique.

Les ETC sur l'or en particulier sont souvent considérés comme des valeurs refuges et sont censés offrir une protection à long terme contre les risques économiques. Les investisseurs doivent toutefois tenir compte de la volatilité des autres métaux précieux, comme l'argent, le platine ou le palladium, car ils sont souvent soumis à des fluctuations de prix plus importantes. Dans l'ensemble, les ETC sur les métaux précieux peuvent faire partie d'une stratégie de couverture et de diversification judicieuse en tant que complément.