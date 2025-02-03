Certificats CO2-ETCs

Investir dans les ETC de certificats de CO2
Quelle est la meilleure ETC de certificats de CO2 ?
Les ETC de certificats de CO2 sont des produits financiers négociés en bourse qui permettent aux investisseurs d'investir dans le marché des certificats d'émission de CO2 en tant que matière première. Ces ETC offrent un moyen simple de profiter de l'évolution des prix des certificats de CO2 sans devoir participer directement au marché des émissions.
Les certificats de CO2 sont considérés comme un instrument central dans la lutte contre le changement climatique, car ils incitent à réduire les émissions de gaz à effet de serre en offrant aux entreprises et aux pays des incitations économiques à réduire leurs émissions.
Dans ce guide, tu apprendras comment trouver le meilleur ETC de certificats de CO2 pour tes besoins d'investissement, pourquoi ce type d'investissement peut être judicieux et quels sont les avantages et les inconvénients de ce type d'investissement.
Faits sur les ETC de certificats de CO2
CO2-Zertifikate
Potentiell hoch (Wachstumsmarkt)
Konzentriert
Hohes Risiko (Branchenfokus)
Source : extraETF, à la date du : 11 oct. 2024.
Les ETC de certificats de CO2 sont-ils utiles ?
Les ETC de certificats de CO2 peuvent être utiles aux investisseurs qui souhaitent profiter de la tendance mondiale à la réduction des émissions de CO2. Les efforts mondiaux pour réduire l'empreinte carbone et l'introduction de systèmes d'échange de quotas d'émission offrent des opportunités de croissance à long terme.
L'échange de certificats de CO2, qui attestent des droits de pollution, doit motiver les entreprises à investir davantage dans les technologies respectueuses du climat et à économiser les émissions de CO2. Cette dynamique peut faire grimper les prix des certificats de CO2 à long terme et donc influencer positivement les rendements des certificats d'émission de CO2.
Les ETC de certificats CO2 n'offrent pas de diversification et sont donc risqués. C'est pourquoi ils ne conviennent qu'en tant que complément dans un portefeuille largement diversifié. De plus, tu as déjà besoin de solides connaissances financières avant d'investir.
De nombreux investisseurs recherchent un ETF de certificats de CO2 lorsqu'ils souhaitent investir dans des certificats de CO2. Cependant, les dispositions légales en Allemagne ne permettent pas à un fonds d'investissement d'investir exclusivement dans une seule matière première. C'est pourquoi il existe des ETF de matières premières largement diversifiés qui investissent dans une multitude de matières premières, mais pas d'ETF de certificats CO2 spécifiques. Les investisseurs qui souhaitent investir de manière ciblée dans les certificats CO2 doivent donc se tourner vers les ETC de certificats CO2(Exchange Traded Commodities).
Comparaison des ETC de certificats de CO2
Lors de la comparaison des ETC de certificats CO2, il convient de tenir compte de facteurs tels que le ratio des frais totaux (Total Expense Ratio, TER). Il est également conseillé de se renseigner précisément sur le contrat à terme que l'ETC de certificat CO2 représente, car il a une influence décisive sur l'évolution du cours de l'ETC de certificat CO2.
Les informations du tableau suivant répondent à ces questions et à d'autres, afin de pouvoir prendre une décision éclairée.
Comparaison des performances des meilleurs ETC de certificats de CO2
La performance des meilleurs ETC de certificats de CO2 peut varier considérablement. Une comparaison des performances sur différentes périodes (par exemple 1 an, 3 ans, 5 ans) montre à quel point les différents ETC répliquent le prix des certificats de CO2 et quels ont été leurs rendements.
Attention: l'évolution historique des cours n'offre aucune garantie pour l'avenir.
Où puis-je acheter des ETC de certificats de CO2 ?
Les ETC de certificats CO2 peuvent être achetés sur n'importe quelle bourse où ils sont cotés. Les places de marché courantes sont la Deutsche Börse (Xetra), la bourse de Francfort, la bourse de Stuttgart ou la bourse de Munich.
Comme pour les actions, l'achat se fait via une banque ou un courtier en ligne. Il est également possible de mettre en place un plan d'épargne ETF via ces derniers. Selon le fournisseur, la sélection d'ETC peut varier. Pour acheter des ETC, il faut d'abord ouvrir un compte-titres.
Comparaison des plus grands ETC de certificats de CO2
Tu trouveras ici une comparaison des plus grands ETC de certificats de CO2. Un ETC doit avoir un volume de fonds d'au moins 100 millions d'euros pour qu'il soit rentable pour le fournisseur d'ETC. Cela réduit ton risque que l'ETC soit fermé. Parmi les plus grands ETC de certificats CO2 en fonction de la fortune gérée, on trouve
Dernières nouvelles sur les ETC de certificats de CO2
Tu trouveras ici les dernières nouvelles concernant les ETC de certificats de CO2.
Plans d'épargne ETF sur les ETC de certificats de CO2
Le tableau suivant te mènera à notre comparatif de plans d'épargne en ETF, qui te permettra de trouver exactement les plans d'épargne en ETF qui te conviennent le mieux.
Avantages des ETC de certificats de CO2
Nous avons résumé ici les principaux avantages des ETC de certificats de CO2. Tu dois tenir compte de ces points.
- Soutien aux mesures de protection du climat : les investissements dans les certificats d'émission de CO2 encouragent la réduction des gaz à effet de serre, car les certificats d'émission de CO2 augmentent la pression sur les entreprises pour qu'elles réduisent leurs émissions.
- Transparence et réglementation : les certificats de CO2 sont basés sur des marchés réglementés comme le système européen d'échange de quotas d'émission (ETS).
- Adaptabilité aux évolutions politiques : Comme les certificats d'émission sont fortement influencés par les conditions politiques, ils offrent la possibilité de profiter des progrès de la politique climatique.
- Incitation à l'innovation : les entreprises qui doivent acheter des certificats de CO2 sont incitées à investir dans des technologies de réduction des émissions, ce qui peut conduire à long terme à des progrès technologiques et à une meilleure protection du climat.
Inconvénients des ETC de certificats de CO2
Nous avons résumé ici les principaux inconvénients des ETC de certificats de CO2. Tu dois tenir compte de ces points.
- Dépendance des décisions politiques : La valeur des certificats de CO2 dépend fortement des conditions politiques. Des changements dans la politique climatique peuvent rapidement entraîner un changement de prix.
- Pas d'influence directe sur les entreprises : Les certificats d'émission de CO2 n'ont pas d'influence directe sur le développement commercial des entreprises individuelles. Le système sur lequel ils reposent crée uniquement une incitation financière qui ne se traduit pas directement par des résultats environnementaux concrets.
- Un horizon d'investissement à long terme est nécessaire : étant donné que le succès des certificats CO2 dépend fortement des stratégies climatiques globales, les investissements dans les ETC peuvent prendre des années avant d'être rentables.
- Charge économique pour les entreprises : Les entreprises qui doivent acheter beaucoup de certificats de CO2 peuvent répercuter les coûts sur leurs clients, ce qui peut entraîner des hausses de prix dans différents secteurs.
- Désavantage concurrentiel par rapport aux pollueurs : Les entreprises qui suivent un système d'échange de quotas d'émission pourraient avoir un désavantage concurrentiel par rapport aux entreprises des marchés non réglementés.
Conclusion :C'est le meilleur ETC de certificats de CO2
Le meilleur ETC de certificats CO2 est celui qui correspond le mieux à toi, à ta stratégie d'investissement et à ta situation financière. Il est donc important d'examiner attentivement l'ETC que tu as choisi.
Questions fréquentes sur les ETC de certificats de CO2
Remarque sur l'affiliation
Les liens marqués d'un astérisque (*) sont des liens publicitaires ou des liens d'affiliation. Si vous achetez ou concluez via ce lien, nous recevons une rémunération du fournisseur. Cela n'occasionne ni inconvénient, ni frais supplémentaire pour vous. Nous utilisons ces revenus pour financer notre offre gratuite. Nous vous remercions de votre soutien.
- Faits sur les ETC de certificats de CO2
- Les ETC de certificats de CO2 sont-ils utiles ?
- Comparaison des ETC de certificats de CO2
- Comparaison des performances des meilleurs ETC de certificats de CO2
- Comparaison des plus grands ETC de certificats de CO2
- Quel est l'ETC de certificats de CO2 le plus avantageux ?
- Dernières nouvelles sur les ETC de certificats de CO2
- C'est le meilleur ETC de certificats de CO2
- Questions fréquentes sur les ETC de certificats de CO2