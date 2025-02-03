Certificats CO2-ETCs

Les ETC de certificats de CO2 sont des produits financiers négociés en bourse qui permettent aux investisseurs d'investir dans le marché des certificats d'émission de CO2 en tant que matière première. Ces ETC offrent un moyen simple de profiter de l'évolution des prix des certificats de CO2 sans devoir participer directement au marché des émissions.

Les certificats de CO2 sont considérés comme un instrument central dans la lutte contre le changement climatique, car ils incitent à réduire les émissions de gaz à effet de serre en offrant aux entreprises et aux pays des incitations économiques à réduire leurs émissions.

Dans ce guide, tu apprendras comment trouver le meilleur ETC de certificats de CO2 pour tes besoins d'investissement, pourquoi ce type d'investissement peut être judicieux et quels sont les avantages et les inconvénients de ce type d'investissement.