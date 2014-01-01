Description

Grâce à des ETF distribuant des dividendes et des obligations sur une base trimestrielle, sans chevauchement, il est possible d'obtenir des versements mensuels. L'ETF iShares STOXX Global Select Dividend 100 verse des dividendes en janvier, avril, juillet et octobre. L'ETF SPDR S&P Global Dividend Aristocrats commence ses versements en février, suivis de mai, août et novembre. L'ETF Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility comble l'écart pour les quatre mois restants, avec des distributions en mars, juin, septembre et décembre. De plus, les investisseurs peuvent étendre leur couverture mondiale en incluant les marchés émergents.

Le portefeuille "Versements mensuels (avec obligations)" peut bien entendu être personnalisé. Dans la catégorie des ETF alternatifs, vous trouverez une sélection de produits permettant d'ajouter des compléments ou de remplacer les ETF existants selon vos besoins. Pour la portion obligataire, l'ETF Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS est utilisé.