Versements mensuels (avec obligations)

50 %Part d'actions
0,31 % p.a.TER du portefeuille
1 janv. 2014Date de début
4Nombre d'ETF
Description

Grâce à des ETF distribuant des dividendes et des obligations sur une base trimestrielle, sans chevauchement, il est possible d'obtenir des versements mensuels. L'ETF iShares STOXX Global Select Dividend 100 verse des dividendes en janvier, avril, juillet et octobre. L'ETF SPDR S&P Global Dividend Aristocrats commence ses versements en février, suivis de mai, août et novembre. L'ETF Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility comble l'écart pour les quatre mois restants, avec des distributions en mars, juin, septembre et décembre. De plus, les investisseurs peuvent étendre leur couverture mondiale en incluant les marchés émergents.

Le portefeuille "Versements mensuels (avec obligations)" peut bien entendu être personnalisé. Dans la catégorie des ETF alternatifs, vous trouverez une sélection de produits permettant d'ajouter des compléments ou de remplacer les ETF existants selon vos besoins. Pour la portion obligataire, l'ETF Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS est utilisé.

Indicateurs de rendement

1 mois+1,88 %
3 mois+3,69 %
6 mois-2,29 %
Année en cours-1,28 %
1 an+7,49 %
3 ans+10,92 % (3,66 % p.a.)
5 ans+28,90 % (5,25 % p.a.)
Depuis la création (1 janv. 2014)+89,01 % (5,64 % p.a.)

Indicateurs clés du portefeuille

Nombre d'ETF4
Coûts du portefeuille (TER)0,31 % p.a.
Distribution anuelle actuelle5,40 %
Création du portefeuille1 janv. 2014

Performance

Évolution des cours du Versements mensuels (avec obligations).

Régions ou classes d'actifs

Répartition par classes d'actifs/régions.

ETF utilisés

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist)
50,00 %
Autre
Autre
+6,49 %
0,23 %
Obligations
2
 SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
20,00 %
Autre
Autre
Stratégie de dividendes
+4,31 %
0,45 %
Actions
2
 iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
15,00 %
Autre
Autre
Stratégie de dividendes
+4,70 %
0,46 %
Actions
2
 Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
15,00 %
Autre
Autre
Stratégie de dividendes
+6,14 %
0,25 %
Actions
2
Nom
Pondération
Région
Pays
Stratégie
Rendement de distribution
TER
Classe d'actifs
Réplication
Plans d'investissement

Rendement du portefeuille modèle

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Rendement annuelDistribution annuelle
20250,8 %0,8 %-2,4 %-4,6 %1,7 %-0,2 %3,5 %0,9 %-1,28 %5,40 %
20240,3 %0,6 %2,1 %-0,1 %1,2 %0,5 %2,0 %0,8 %2,2 %-0,6 %3,4 %-0,5 %12,47 %5,45 %
20232,4 %-0,0 %-1,9 %-0,7 %-0,4 %1,1 %2,0 %-0,7 %-0,7 %-2,5 %2,8 %3,3 %4,81 %5,40 %
2022-1,0 %-2,7 %1,0 %-0,4 %-0,3 %-4,8 %3,8 %0,0 %-5,1 %0,0 %1,9 %-2,7 %-7,84 %4,81 %
2021-0,8 %1,1 %3,3 %-0,5 %0,4 %1,7 %-0,7 %1,8 %0,1 %0,1 %-0,2 %2,8 %13,37 %4,35 %
20200,3 %-4,3 %-16,2 %6,9 %2,5 %1,0 %-2,2 %0,0 %-0,7 %-0,0 %5,0 %1,5 %-8,63 %
20195,0 %1,5 %2,1 %0,5 %-1,6 %2,5 %1,5 %-0,5 %2,4 %-0,1 %1,0 %2,1 %17,81 %
2018-1,1 %-0,4 %-0,4 %1,7 %1,2 %-1,1 %2,5 %-1,4 %1,3 %-1,1 %1,4 %-2,7 %-1,35 %
2017-1,1 %4,1 %-0,6 %-1,0 %-1,4 %-2,4 %-2,1 %-0,1 %0,7 %1,2 %-2,0 %0,6 %-0,54 %
2016-1,0 %1,5 %1,0 %1,8 %1,8 %3,7 %2,4 %0,4 %0,5 %0,7 %1,3 %3,8 %16,17 %

