extraETF - ETFs, suivi de portefeuille, gestion de patrimoine
Pays

Portefeuille équilibré avec or physique

50 %Part d'actions
0,15 % p.a.TER du portefeuille
1 janv. 2013Date de début
4Nombre d'ETF
Vers la vue d’ensemble

Description

Ce portefeuille est un portefeuille long terme équilibré, composé à 50 % d’actions et à 50 % d’investissements défensifs. La part actions investit à 60 % dans des titres mondiaux et à 40 % dans des actions d’entreprises des marchés émergents. La part défensive est composée à 80 % d’obligations mondiales couvrant toutes les principales catégories d’obligations. Ainsi, avec ces trois ETFs, le portefeuille est diversifié dans plus de 10 000 positions à l’échelle mondiale. L’or est ajouté comme composant de sécurité du portefeuille.

Indicateurs de rendement

1 mois+4,06 %
3 mois+7,76 %
6 mois+14,98 %
Année en cours+5,61 %
1 an+9,23 %
3 ans+29,60 % (9,01 % p.a.)
5 ans+37,16 % (6,62 % p.a.)
Depuis la création (1 janv. 2013)+112,21 % (6,07 % p.a.)

Indicateurs clés du portefeuille

Nombre d'ETF4
Coûts du portefeuille (TER)0,15 % p.a.
Distribution anuelle actuelle1,13 %
Création du portefeuille1 janv. 2013

Performance

Évolution des cours du Portefeuille équilibré avec or physique.

Régions ou classes d'actifs

Répartition par classes d'actifs/régions.

ETF utilisés

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)
40,00 %
Autre
Autre
+3,24 %
0,10 %
Obligations
2
 iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
30,00 %
Autre
Autre
0,20 %
Actions
3
 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
20,00 %
Autre
Autre
0,18 %
Actions
3
 Invesco Physical Gold ETC
10,00 %
Autre
Autre
0,12 %
Matières premières
3
Nom
Pondération
Région
Pays
Stratégie
Rendement de distribution
TER
Classe d'actifs
Réplication
Plans d'investissement

Rendement du portefeuille modèle

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Rendement annuelDistribution annuelle
20251,7 %-0,2 %-3,0 %-2,8 %2,4 %-0,2 %3,2 %1,5 %3,4 %1,0 %5,61 %1,13 %
20240,9 %1,9 %2,5 %-0,9 %0,8 %2,1 %1,4 %0,0 %2,6 %-0,4 %2,8 %-0,1 %16,12 %1,10 %
20233,5 %-0,8 %1,6 %-0,9 %1,4 %0,3 %1,7 %-0,7 %-1,6 %-1,6 %3,1 %2,3 %9,08 %0,81 %
2022-2,4 %-1,6 %0,3 %-1,1 %-2,7 %-3,3 %4,7 %-1,4 %-5,0 %-0,5 %1,3 %-3,9 %-11,25 %0,51 %
2021-0,1 %-1,2 %1,5 %0,0 %0,5 %2,3 %-0,1 %1,2 %-1,3 %2,1 %0,6 %1,4 %11,42 %0,47 %
20200,9 %-2,8 %-8,0 %7,9 %2,5 %1,1 %0,6 %0,7 %-0,9 %-0,2 %2,3 %1,9 %5,07 %
20194,8 %1,6 %2,3 %0,8 %-2,7 %3,3 %1,6 %1,2 %1,2 %0,5 %1,2 %2,1 %18,53 %
20180,3 %-0,0 %-0,4 %1,4 %2,4 %-1,8 %1,0 %0,5 %-0,2 %-1,9 %1,2 %-3,4 %-1,01 %
2017-0,8 %4,1 %0,0 %-0,8 %-1,4 %-2,0 %-1,3 %-0,0 %0,1 %1,9 %-1,4 %0,7 %2,44 %
2016-2,0 %2,1 %-0,3 %1,7 %2,0 %3,6 %1,6 %-0,2 %0,3 %-0,3 %1,0 %2,1 %9,03 %

Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.