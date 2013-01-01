Portefeuille équilibré avec or physique
Description
Ce portefeuille est un portefeuille long terme équilibré, composé à 50 % d’actions et à 50 % d’investissements défensifs. La part actions investit à 60 % dans des titres mondiaux et à 40 % dans des actions d’entreprises des marchés émergents. La part défensive est composée à 80 % d’obligations mondiales couvrant toutes les principales catégories d’obligations. Ainsi, avec ces trois ETFs, le portefeuille est diversifié dans plus de 10 000 positions à l’échelle mondiale. L’or est ajouté comme composant de sécurité du portefeuille.
Indicateurs de rendement
|1 mois
|+4,06 %
|3 mois
|+7,76 %
|6 mois
|+14,98 %
|Année en cours
|+5,61 %
|1 an
|+9,23 %
|3 ans
|+29,60 % (9,01 % p.a.)
|5 ans
|+37,16 % (6,62 % p.a.)
|Depuis la création (1 janv. 2013)
|+112,21 % (6,07 % p.a.)
Indicateurs clés du portefeuille
|Nombre d'ETF
|4
|Coûts du portefeuille (TER)
|0,15 % p.a.
|Distribution anuelle actuelle
|1,13 %
|Création du portefeuille
|1 janv. 2013
Performance
Évolution des cours du Portefeuille équilibré avec or physique.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Rendement du portefeuille modèle
|Janv.
|Févr.
|Mars
|Avr.
|Mai
|Juin
|Juil.
|Août
|Sept.
|Oct.
|Nov.
|Déc.
|Rendement annuel
|Distribution annuelle
|2025
|1,7 %
|-0,2 %
|-3,0 %
|-2,8 %
|2,4 %
|-0,2 %
|3,2 %
|1,5 %
|3,4 %
|1,0 %
|—
|—
|5,61 %
|1,13 %
|2024
|0,9 %
|1,9 %
|2,5 %
|-0,9 %
|0,8 %
|2,1 %
|1,4 %
|0,0 %
|2,6 %
|-0,4 %
|2,8 %
|-0,1 %
|16,12 %
|1,10 %
|2023
|3,5 %
|-0,8 %
|1,6 %
|-0,9 %
|1,4 %
|0,3 %
|1,7 %
|-0,7 %
|-1,6 %
|-1,6 %
|3,1 %
|2,3 %
|9,08 %
|0,81 %
|2022
|-2,4 %
|-1,6 %
|0,3 %
|-1,1 %
|-2,7 %
|-3,3 %
|4,7 %
|-1,4 %
|-5,0 %
|-0,5 %
|1,3 %
|-3,9 %
|-11,25 %
|0,51 %
|2021
|-0,1 %
|-1,2 %
|1,5 %
|0,0 %
|0,5 %
|2,3 %
|-0,1 %
|1,2 %
|-1,3 %
|2,1 %
|0,6 %
|1,4 %
|11,42 %
|0,47 %
|2020
|0,9 %
|-2,8 %
|-8,0 %
|7,9 %
|2,5 %
|1,1 %
|0,6 %
|0,7 %
|-0,9 %
|-0,2 %
|2,3 %
|1,9 %
|5,07 %
|—
|2019
|4,8 %
|1,6 %
|2,3 %
|0,8 %
|-2,7 %
|3,3 %
|1,6 %
|1,2 %
|1,2 %
|0,5 %
|1,2 %
|2,1 %
|18,53 %
|—
|2018
|0,3 %
|-0,0 %
|-0,4 %
|1,4 %
|2,4 %
|-1,8 %
|1,0 %
|0,5 %
|-0,2 %
|-1,9 %
|1,2 %
|-3,4 %
|-1,01 %
|—
|2017
|-0,8 %
|4,1 %
|0,0 %
|-0,8 %
|-1,4 %
|-2,0 %
|-1,3 %
|-0,0 %
|0,1 %
|1,9 %
|-1,4 %
|0,7 %
|2,44 %
|—
|2016
|-2,0 %
|2,1 %
|-0,3 %
|1,7 %
|2,0 %
|3,6 %
|1,6 %
|-0,2 %
|0,3 %
|-0,3 %
|1,0 %
|2,1 %
|9,03 %
|—
Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.