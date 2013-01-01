Portefeuille équilibré avec or physique

Description

Ce portefeuille est un portefeuille long terme équilibré, composé à 50 % d’actions et à 50 % d’investissements défensifs. La part actions investit à 60 % dans des titres mondiaux et à 40 % dans des actions d’entreprises des marchés émergents. La part défensive est composée à 80 % d’obligations mondiales couvrant toutes les principales catégories d’obligations. Ainsi, avec ces trois ETFs, le portefeuille est diversifié dans plus de 10 000 positions à l’échelle mondiale. L’or est ajouté comme composant de sécurité du portefeuille.