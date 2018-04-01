extraETF - ETFs, suivi de portefeuille, gestion de patrimoine
Portefeuille Norvégien Durable

70 %Part d'actions
0,14 % p.a.TER du portefeuille
1 avr. 2018Date de début
6Nombre d'ETF
Description

Le fonds souverain norvégien a été créé afin d'investir de manière lucrative les recettes issues du secteur pétrolier et gazier pour les générations futures. À cette fin, le fonds investit dans un portefeuille international largement diversifié composé d'actions, d'obligations et de biens immobiliers.

Le portefeuille durable du fonds souverain norvégien permet aux investisseurs de mettre en œuvre la stratégie d'investissement du fonds souverain norvégien à l'aide d'ETF durables.

Indicateurs de rendement

1 mois-1,81 %
3 mois+2,14 %
6 mois+5,26 %
Année en cours+4,31 %
1 an+5,86 %
3 ans+34,12 % (10,13 % p.a.)
5 ans+44,50 % (7,64 % p.a.)
Depuis la création (1 avr. 2018)+92,24 % (8,93 % p.a.)

Indicateurs clés du portefeuille

Nombre d'ETF6
Coûts du portefeuille (TER)0,14 % p.a.
Distribution anuelle actuelle1,11 %
Création du portefeuille1 avr. 2018

Performance

Évolution des cours du Portefeuille Norvégien Durable.

Régions ou classes d'actifs

Répartition par classes d'actifs/régions.

ETF utilisés

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist)
38,00 %
Amérique du Nord
Amérique du Nord
+0,88 %
0,12 %
Actions
2
 Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR-Hedged
27,00 %
Autre
Autre
0,16 %
Obligations
1
 Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist)
16,00 %
Europe
Europe
+2,81 %
0,12 %
Actions
2
 Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist)
8,00 %
Pacifique
Pacifique
+2,17 %
0,17 %
Actions
2
 Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist)
8,00 %
Autre
Autre
+2,05 %
0,19 %
Actions
2
 Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF
3,00 %
Autre
Autre
0,18 %
Immobilier
0
Plans d'investissement

Rendement du portefeuille modèle

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Rendement annuelDistribution annuelle
20252,0 %-0,2 %-5,0 %-2,3 %3,6 %0,9 %2,8 %2,2 %2,2 %2,5 %-3,0 %4,31 %1,11 %
20241,1 %2,5 %2,2 %-2,6 %2,1 %2,2 %1,4 %1,3 %1,6 %-0,6 %4,4 %-1,1 %16,31 %1,38 %
20234,7 %-0,8 %1,3 %0,0 %1,5 %1,9 %2,0 %-0,8 %-2,5 %-2,8 %4,9 %3,3 %15,06 %1,46 %
2022-4,5 %-2,8 %1,7 %-3,2 %-2,8 %-5,0 %7,6 %-3,5 %-6,9 %2,2 %3,0 %-5,7 %-16,15 %0,68 %
2021-0,1 %-1,4 %3,1 %0,8 %0,1 %3,3 %0,9 %2,0 %-2,2 %5,0 %-0,3 %3,3 %20,97 %0,55 %
20200,8 %-5,3 %-11,7 %10,7 %4,0 %1,5 %0,8 %3,0 %-0,7 %-1,8 %5,9 %1,8 %8,64 %
20195,3 %2,8 %2,2 %2,1 %-3,0 %4,1 %1,3 %0,4 %1,9 %1,3 %2,3 %1,7 %24,09 %
20182,5 %1,8 %-0,9 %2,6 %1,2 %0,5 %-4,2 %2,0 %-6,4 %

