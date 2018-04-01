Portefeuille Norvégien Durable

Description

Le fonds souverain norvégien a été créé afin d'investir de manière lucrative les recettes issues du secteur pétrolier et gazier pour les générations futures. À cette fin, le fonds investit dans un portefeuille international largement diversifié composé d'actions, d'obligations et de biens immobiliers.

Le portefeuille durable du fonds souverain norvégien permet aux investisseurs de mettre en œuvre la stratégie d'investissement du fonds souverain norvégien à l'aide d'ETF durables.