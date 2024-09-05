ETFs de Materias Primas

Las materias primas ofrecen la oportunidad de diversificar una cartera invirtiendo en activos físicos que tienen una baja correlación con las clases de activos tradicionales, como la renta variable y la renta fija. Esta diversificación puede reducir el riesgo y aumentar la estabilidad de la cartera en tiempos de volatilidad del mercado.

Las materias primas como los metales, los productos agrícolas y las fuentes de energía también suelen tener un valor intrínseco debido a sus características físicas y a su papel central en la economía.

El aumento de la demanda mundial, impulsado por el crecimiento demográfico y el desarrollo industrial, respalda las perspectivas a largo plazo de muchas materias primas.

Los ETFs o ETCs de materias primas ofrecen una forma sencilla y rentable de participar en la evolución de los precios de estos mercados, sin los retos logísticos de la propiedad física.

¿Quieres buscar más ETFs?