¿Son las materias primas una inversión rentable?
Oportunidades y Riesgos
En tiempos de incertidumbre económica, muchos inversores buscan formas de diversificar su cartera y protegerse contra la inflación. Con los ETF de materias primas, puedes invertir en materias primas como el petróleo, el oro y las materias primas agrícolas sin tenerlas físicamente en tu poder.
Te explicamos cómo funcionan los ETFs de Materias Primas, qué ventajas y desventajas ofrecen y cómo puedes encontrar el ETF adecuado a tus necesidades.
Todo sobre los ETFs de Materias Primas resumido
Definición: Los ETFs de Materias Primas son fondos cotizados que permiten a los inversores invertir en materias primas. Reproducen sintéticamente el rendimiento de un índice de materias primas, en lugar de invertir directamente en materias primas físicas.
Diferenciación de los ETCs: Los ETFs de Materias Primas suelen invertir en un gran número de materias primas o futuros de materias primas, mientras que los ETCs suelen seguir directamente la evolución de los precios de materias primas concretas.
Riesgo: A diferencia de los ETFs de renta variable, los ETFs de materias primas están expuestos al riesgo de las fluctuaciones de los precios de las materias primas subyacentes.
Diversificación: Añadiendo materias primas, los inversores pueden diversificar su portafolio y reducir el riesgo global. Las materias primas suelen considerarse una inversión segura en tiempos de crisis, ya que pueden comportarse independientemente de los mercados de renta variable y renta fija.
¿Qué son los ETFs de Materias Primas?
Los ETFs de Materias Primas son fondos cotizados que siguen la evolución de los índices de materias primas. Estos índices pueden estar ampliamente diversificados o centrarse en materias primas concretas, como el oro, el petróleo o los metales. La principal ventaja de estos ETFs es la posibilidad de invertir en distintos mercados de materias primas sin tener que poseer realmente las materias primas físicas.
Los ETFs de Materias Primas pueden dividirse básicamente en dos tipos:
¿Qué tipos de materias primas existen?
Las materias primas pueden dividirse en cinco categorías principales: combustibles fósiles, metales preciosos, metales industriales, productos agrícolas y ganado. Las características de las distintas materias primas pueden variar mucho. Ya sea la estacionalidad de las materias primas o la posibilidad de almacenamiento. Las distintas materias primas pueden diferir en su correlación entre sí, con otras clases de activos y con la tasa de inflación, así como en su volatilidad y expectativas futuras.
Los combustibles fósiles, como el petróleo crudo y el gas natural, dominan el mercado de materias primas y suelen ser objeto de las noticias diarias. Los metales preciosos como el oro y la plata se han utilizado como inversión durante miles de años y son fáciles de almacenar. Los metales industriales como el cobre y el aluminio son indispensables para la construcción y la industria manufacturera, mientras que los productos agrícolas como el trigo y el café son importantes tanto para la alimentación como para el comercio. La industria ganadera incluye el ganado vacuno y porcino vivo comercializable, que se negocia principalmente en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME). Esta variedad de materias primas ofrece numerosas oportunidades de inversión y desempeña un papel crucial en la economía mundial.
¿Qué diferencias hay entre los ETFs de Materias Primas y los ETCs?
Tanto los ETFs de Materias Primas como los ETCs son productos cotizados que dan a los inversores acceso a las materias primas. Sin embargo, hay diferencias clave entre estas dos formas de inversión que conviene comprender antes de invertir en ellas:
- Los ETFs de materias primas (Exchange Traded Funds) son fondos que siguen la evolución de un índice de materias primas. Estos índices pueden estar ampliamente diversificados e incluir varias materias primas, como petróleo, oro, metales industriales o materias primas agrícolas.
- Los ETCs (Exchange Traded Commodities) , por otra parte, son valores cotizados que suelen seguir la evolución de los precios de una sola materia prima. En términos jurídicos, los ETCs son bonos perpetuos, lo que los distingue de los ETFs. Esta estructura permite invertir directamente en materias primas concretas, como el oro, la plata o el petróleo.
En resumen: Los ETFs de Materias Primas siempre sigue un índice formado por varias materias primas y, por tanto, no es adecuado para seguir la evolución de los precios de una sola materia prima. Si quieres invertir específicamente en una sola materia prima, un ETC de materias primas es una alternativa adecuada.
Ventajas de los ETFs de Materias Primas
- Diversificación: Los ETFs de Materias Primas permiten a los inversores diversificar su cartera y repartir el riesgo. Como los precios de las materias primas suelen fluctuar independientemente de los mercados de renta variable y renta fija, pueden ayudar a estabilizar la cartera global.
- Inflación: Las materias primas suelen ser una buena cobertura contra la inflación, ya que sus precios tienden a subir cuando aumenta la inflación. Esto hace que los ETFs de materias primas sean un complemento útil en tiempos de incertidumbre económica.
- Acceso a mercados de difícil acceso: Los mercados de materias primas suelen ser de difícil acceso y requieren conocimientos especializados e infraestructura. Los ETFs de Materias Primas ofrecen una forma cómoda de invertir en estos mercados sin negociar los productos físicos.
- Liquidez: Los ETFs de Materias Primas suelen ser líquidos, lo que significa que pueden comprarse y venderse fácilmente. Esto proporciona flexibilidad a los inversores que quieren reaccionar rápidamente a los cambios del mercado
Desventajas de los ETFs de Materias Primas
- Alta volatilidad: Los mercados de materias primas son conocidos por su alta volatilidad. Factores como los acontecimientos geopolíticos, las condiciones meteorológicas y el sentimiento del mercado pueden tener un impacto significativo en los precios, lo que puede provocar grandes fluctuaciones.
- Efectos de balanceo en los futuros: Muchos ETFs de Materias Primas invierten en contratos de futuros en lugar de materias primas físicas. Esto puede dar lugar a las denominadas pérdidas por refinanciación si el precio del nuevo contrato de futuros es superior al del contrato de futuros que vence. Estas pérdidas pueden repercutir negativamente en el rendimiento del ETF.
- Riesgo de divisa: Como las materias primas suelen negociarse en dólares estadounidenses, existe un riesgo de divisa adicional para los inversores europeos. Las fluctuaciones de los tipos de cambio entre el euro y el dólar estadounidense pueden afectar a los rendimientos.
- Elección limitada de índices: La elección de índices de futuros de materias primas es relativamente reducida en comparación con los índices de renta variable. Esto puede limitar las oportunidades de diversificación y hacer que algunos ETF estén muy concentrados en determinadas materias primas.
ETFs de Materias Primas: Diversificación y estabilidad en tiempos de incertidumbre
Las materias primas ofrecen la oportunidad de diversificar una cartera invirtiendo en activos físicos que tienen una baja correlación con las clases de activos tradicionales, como la renta variable y la renta fija. Esta diversificación puede reducir el riesgo y aumentar la estabilidad de la cartera en tiempos de volatilidad del mercado.
Las materias primas como los metales, los productos agrícolas y las fuentes de energía también suelen tener un valor intrínseco debido a sus características físicas y a su papel central en la economía.
El aumento de la demanda mundial, impulsado por el crecimiento demográfico y el desarrollo industrial, respalda las perspectivas a largo plazo de muchas materias primas.
Los ETFs o ETCs de materias primas ofrecen una forma sencilla y rentable de participar en la evolución de los precios de estos mercados, sin los retos logísticos de la propiedad física.
