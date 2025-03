ETCs de materias primas agrícolas

Los principales riesgos residen en la volatilidad de los precios de las materias primas, que están muy influidos por factores externos como el clima, la política y las condiciones del mercado mundial. Además, como bono al portador, un ETC está sujeto al riesgo del emisor si el proveedor del ETC quiebra. Por tanto, los ETCs no son legalmente activos especiales.