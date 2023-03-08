¿Qué es una cuenta de valores?

Una cuenta de valores es una cuenta en la que se pueden mantener y negociar valores como acciones, bonos, fondos y ETFs. Es un instrumento importante para los inversores que quieren diversificar sus activos e invertir en distintos valores.

Una cuenta de valores puede abrirse en una sucursal bancaria, un banco directo o un neobroker, y ofrece una forma segura y cómoda de comprar y vender valores. Una cuenta de valores es un elemento fundamental para cualquiera que quiera participar en el mercado bursátil.

En esta guía te explicamos cómo funciona una cuenta de valores y en qué debes fijarte al elegir una.