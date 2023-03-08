¿Qué es una cuenta de valores?
Todo sobre los costes, la seguridad y los proveedores de las cuentas de valores
Una cuenta de valores es una cuenta en la que se pueden mantener y negociar valores como acciones, bonos, fondos y ETFs. Es un instrumento importante para los inversores que quieren diversificar sus activos e invertir en distintos valores.
Una cuenta de valores puede abrirse en una sucursal bancaria, un banco directo o un neobroker, y ofrece una forma segura y cómoda de comprar y vender valores. Una cuenta de valores es un elemento fundamental para cualquiera que quiera participar en el mercado bursátil.
En esta guía te explicamos cómo funciona una cuenta de valores y en qué debes fijarte al elegir una.
Lo esencialDatos importantes
Definición: Quien quiera comprar acciones, bonos o ETF necesita una cuenta de valores. Sin una cuenta de valores, no es posible acceder a la bolsa.
Especialistas: Los clientes que ya saben lo que quieren comprar suelen elegir bancos directos de bajo coste o un neobroker.
Ideal para ahorrar: Cada vez más bancos directos, intermediarios o neobrokers ofrecen planes de ahorro ETF totalmente gratuitos, en algunos casos es posible empezar a ahorrar con una cuota mínima de 1€.
Simplemente digital: una cuenta de valores puede abrirse cómodamente online desde el ordenador o desde un smartphone: los procedimientos de identificación por vídeo lo hacen posible.
¿Qué es una cuenta de valores?
En una cuenta de valores se mantienen valores como acciones, bonos, fondos o ETF. Así como necesitas una cuenta corriente para las transacciones monetarias, como el pago de la nómina, el alquiler, etc., una cuenta de valores sirve como centro de control de todas las transacciones bursátiles. Con una cuenta de valores, los valores pueden negociarse y mantenerse en custodia segura. Si no tienes una cuenta de valores, no puedes estar activo en la bolsa, y por tanto no puedes negociar con ETFs & Co. Por eso es tan importante encontrar la cuenta de valores adecuada.
¿Por qué deberías abrir una cuenta de custodia?
Hay varias razones para abrir una cuenta de valores. La razón más importante es que con una cuenta de custodia puedes invertir en valores como acciones, ETF, bonos o fondos. En el mejor de los casos, estos valores aumentan de valor, de modo que con la selección adecuada puedes acumular fortuna en el tiempo. Además, puedes obtener ingresos regulares de los valores de tu cuenta de custodia en forma de dividendos, distribuciones o intereses.
Las razones para abrir una cuenta de valores son
- Invertir en acciones, ETF, bonos o fondos
- Ahorrar valores en acciones, ETF o fondos
- Custodia segura de valores
- Abono automático de distribuciones y dividendos
- Retención del impuesto sobre plusvalías y rentas del capital
- Retención del recargo de solidaridad y, si procede, del impuesto eclesiástico sobre plusvalías e ingresos
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Corredor, banco directo o sucursal: ¿Dónde abro una cuenta de custodia?
Puedes abrir una cuenta de custodia en casi cualquier sucursal bancaria, pero por supuesto también en bancos directos o neobrokers en Internet.
Los inversores que ya saben qué valores quieren comprar o que quieren prescindir del asesoramiento desde el principio, probablemente estén mejor con un banco directo o un neobroker.
¿Qué ofrecen los bancos directos?
En los bancos directos y los neobrokers, las condiciones para operar con valores son bastante más favorables que en las sucursales. Gracias a las cooperaciones de marketing con los proveedores de ETFs, muchas entidades ofrecen incluso compras gratuitas de ETF o planes de ahorro en ETF. Los bancos directos son accesibles las 24 horas del día a través de Internet por ordenador o app. Con seminarios web e información detallada en sus sitios web, los inversores pueden formarse más en cuestiones de inversión.
¿Cuáles son los pros y los contras de las sucursales bancarias?
Por otra parte, quienes mantienen su cuenta corriente en la sucursal bancaria de confianza y quieren mantener todas las transacciones financieras en una sola mano, tienen que esperar comisiones más elevadas al comprar y vender valores, y normalmente también pagan comisiones de custodia. Las sucursales bancarias también ofrecen asesoramiento sobre valores.
Sin embargo, el asesoramiento sobre valores no suele estar disponible con los ETFs, porque los bancos apenas ganan nada con los ETFs de coste especialmente bajo: sólo cobran las comisiones de compra y venta, como hacen, por ejemplo, con una orden de acciones convencional.
Consejo: Si quieres mantener tu cuenta de custodia en tu banco habitual, deberías averiguar si allí es posible mantener la cuenta de custodia en línea y dar tú mismo las órdenes de compra y/o venta por Internet. Esto suele ahorrar dinero.
¿Cuáles son las diferencias entre los bancos online?
También hay diferencias entre los bancos directos y los neobrokers. Esencialmente, se trata de una cuestión de espectro de inversión. No todos los proveedores ofrecen todas las formas de valores para comprar; por ejemplo, los planes de ahorro ETF no están disponibles en todas partes. Quienes deseen negociar otros valores, por ejemplo acciones u obligaciones en todas las bolsas españolas o extranjeras, deben comprobar detenidamente la oferta y las condiciones en este ámbito.
Quienes deseen tener una cuenta de valores y una cuenta corriente en línea con un solo proveedor, encontrarán lo que buscan con los grandes bancos directos, pero no con los neobrokers.
Es bueno saberlo: Las cuentas corrientes gratuitas son cada vez menos frecuentes, y algunos proveedores cobran ahora también comisiones por las cuentas de valores. Por otra parte, si tienes una cuenta corriente y una cuenta de valores en el mismo banco y negocias regularmente con valores o inviertes en un plan de ahorro ETF, a menudo no pagas comisiones ni por la cuenta de valores ni por la cuenta corriente.
La cuenta de valores adecuada
¿Cuánto cuesta una cuenta de custodia?
Los costes de una cuenta de valores varían según el banco. A veces se cobra un precio fijo, por ejemplo 24€ al año, o una comisión variable por la gestión de la cuenta de valores.
Con los bancos directos o los neobrokers, no suele haber comisiones adicionales por la cuenta de valores para los clientes que ejecutan un plan de ahorro o realizan regularmente operaciones con valores. En cambio, los que no utilizan activamente la cuenta de custodia suelen tener que contar con costes adicionales.
Además de las comisiones de la cuenta de custodia, también hay que tener en cuenta los costes de ejecución de órdenes. Éstos oscilan entre 1€ y 50€ para un volumen de órdenes de 5.000€. Con los bancos directos y los neobrokers, la negociación de valores suele ser más económica que con una sucursal bancaria, incluso si utilizas su servicio online.
Pero ahora también hay grandes diferencias dentro de las instituciones online. Por regla general, los bancos directos con una amplia gama de servicios son más caros que los neobrokers especializados. Utiliza nuestra comparación de corredores para encontrar el proveedor adecuado para tus operaciones con valores.
Consejo: Se aconseja a los inversores que comprueben de vez en cuando la oferta de su banco. La competencia entre bancos es feroz, y a menudo puedes ahorrar mucho dinero cambiando de cuenta de custodia.
Guía paso a paso para abrir una cuenta de custodia
El procedimiento para abrir una cuenta de custodia depende del proveedor elegido. Sin embargo, hay pasos que deben completarse al abrir una cuenta de custodia en todos los bancos.
Selecciona un banco: Elige el proveedor que mejor se adapte a tu estrategia de inversión. Utiliza la comparación de corredores de extraETF para encontrar las mejores cuentas de valores.
Empieza a abrir una cuenta de custodia: Ahora tienes que pasar por el proceso de apertura de cuentas del banco. Introduce allí tus datos personales.
Conocimientos sobre valores: Al abrir una cuenta de valores, debes indicar tu experiencia en la negociación de valores. Los principiantes no pueden operar con determinados valores.
Legitimación: Ahora tienes que legitimarte. Esto puede hacerse mediante Video-Ident o Post-Ident. Con los bancos exclusivos para smartphones, abrir una cuenta de custodia es especialmente rápido y sencillo.
Ingresar dinero: Cuando se haya completado la apertura de la cuenta, recibirás tus datos bancarios. Ahora puedes transferir dinero a la cuenta de liquidación.
¿Es segura una cuenta de custodia?
La seguridad de una cuenta de valores y de la cuenta de compensación asociada es elevada. Las razones son las siguientes.
- Valores: Los valores de la cuenta de custodia son propiedad del cliente y el banco sólo los mantiene en fideicomiso. Por tanto, como cliente, tienes derecho a la restitución si el proveedor de la cuenta de custodia quiebra.
- Depósitos bancarios: En principio, los saldos de la cuenta de liquidación están protegidos por ley en la UE hasta 100.000 euros por cliente y banco. Algunas entidades también son miembros de sistemas voluntarios de protección adicional.
¿Qué cuenta de custodia recomienda extraETF?
En nuestra comparativa de brokers, hemos analizado y probado las ofertas de todos los bancos directos y neobrokers importantes. En la siguiente tabla encontrarás los proveedores con las mejores ofertas. Ofrecen una atractiva gama de servicios para la negociación de valores en condiciones favorables.
ConclusiónUna cuenta de valores es la piedra angular al momento de acumular activos
Una cuenta de valores te permite invertir en valores como acciones, ETF, bonos, fondos y otros instrumentos financieros. Por tanto, es un elemento importante para la acumulación de activos.
Antes de abrir una cuenta de valores, debes averiguar exactamente cuáles son las condiciones del proveedor. ¿Qué valores puedes negociar en ella, a cuánto ascienden las comisiones por órdenes y cuáles son los costes de gestión de tus valores?
Puedes encontrar los mejores proveedores de cuentas de custodia en nuestra comparativa de brokers.
Preguntas importantes sobre la cuenta de valores
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