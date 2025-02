ETCs de Trigo

Muchos inversores buscan un ETF de trigo cuando quieren invertir en trigo. Sin embargo, la normativa legal en España no permite que un fondo de inversión invierta exclusivamente en una sola materia prima. Por tanto, aunque existen ETFs de materias primas ampliamente diversificados que invierten en diversas materias primas, no existen ETFs especializados en trigo. Por tanto, los inversores que deseen invertir específicamente en trigo deben recurrir a los ETC(Exchange Traded Commodities) de trigo.