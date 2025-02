ETFs de Oro y ETCs de Oro

La diferencia entre un ETF de Oro y un ETC de Oro radica principalmente en su estructura jurídica y en el tipo de garantía. Muchos inversores que quieren invertir en oro buscan un ETF de Oro. En Alemania, sin embargo, no está legalmente permitido que un fondo de inversión invierta exclusivamente en una sola materia prima. Por eso, hay ETFs de materias primas ampliamente diversificados que invierten en varias materias primas, pero no ETFs especiales de oro.

Por tanto, los inversores que quieran invertir específicamente en oro deben recurrir a los ETCs de Oro(Exchange Traded Commodities).

Los ETCs de Oro son títulos de deuda que siguen el precio del oro, mientras que los ETFs de Oro representan participaciones en un fondo que posee oro físico. Como la creación de ETFs de Oro no es legalmente posible en Alemania, los ETCs de Oro con respaldo de oro físico son una alternativa atractiva que ofrece un nivel de seguridad similar al de los ETF de oro.