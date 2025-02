Jedes Jahr, wenn der Mai naht, erinnern sich viele Anlegerinnen und Anleger an eine alte Börsenweisheit: "Sell in May and go away, but remember to come back in September."

Dieser Spruch, der empfiehlt Aktien im Mai (im Sommer) zu verkaufen und erst im Herbst wieder in den Markt einzusteigen, ist seit vielen Jahrzehnten im Umlauf und wird häufig diskutiert. Doch wie viel Wahrheit steckt in diesem Börsenspruch? Und ist diese in der heutigen global vernetzten Finanzwelt noch relevant?