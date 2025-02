BlackRock ETP Landscape Report

Die Allokationen in Aktien-ETPs verzeichneten im Februar Zuflüsse von insgesamt 41,8 Milliarden Dollar gegenüber 26,9 Milliarden Dollar im April. Die Mittelzuflüsse in ETPs auf festverzinsliche Wertpapiere (FI) sind auf 33,1 Milliarden Dollar anstiegen. Die Zuflüsse in Rohstoff ETPs stiegen - angetrieben durch Goldkäufe - auf 1,8 Milliarden Dollar. Die Zuflüsse in US-Aktien stiegen den dritten Monat in Folge und erreichten mit 22,1 Milliarden Dollar den höchsten Monatswert in diesem Jahr. Sie machten etwas mehr als die Hälfte aller Aktienzuflüsse aus, während die Staatsanleihen (14,7 Milliarden Dollar) die Anleihekäufe anführten.