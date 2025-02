ETF-Sparplan-Markt in Kontinentaleuropa

Die aktuelle Studie von extraETF zeigt eindrucksvoll die Fortsetzung des dynamischen Wachstums des ETF-Sparplanmarktes in Kontinentaleuropa. Ende 2024 steig das von Privatanlegern in ETFs investierte Vermögen auf 266 Milliarden Euro. Davon entfallen 168 Milliarden Euro auf den deutschen Markt. 98 Milliarden Euro entfallen auf die restlichen kontinentaleuropäischen Staaten. Dieses Wachstum zeigt, dass ETFs immer mehr zu einem festen Bestandteil der Vermögensbildung von Privatanlegern in Europa werden.

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war die Einführung von ETF-Sparplänen in Deutschland im Jahr 2010, die es Anlegern ermöglichen, regelmäßig und kostengünstig in ETFs zu investieren. In den Folgejahren stieg die Zahl der ETF-Sparpläne rasant an. Im Jahr 2023 wurden in Kontinentaleuropa bereits 7,6 Millionen ETF-Sparpläne monatlich ausgeführt, im Jahr 2024 waren es bereits 10,8 Millionen - ein beeindruckendes Wachstum von 42,1 Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich die Zahl der ETF-Sparpläne außerhalb Deutschlands mit einem Plus von 160 Prozent, allerdings ausgehend von einem niedrigeren Niveau.

Die Einführung von ETF-Sparplänen durch Neobroker und Banken in ganz Europa hat zu einem deutlichen Anstieg der Zahl neuer Sparplankunden geführt. Diese Broker bieten ETF-Sparpläne häufig bereits ab geringen Sparraten und in vielen Fällen sogar ohne Ausführungsgebühren an. Damit erschließen sie insbesondere neue Anlegergruppen, die bisher keinen Zugang zu kapitalmarktnahen Produkten hatten.

Das monatliche Sparvolumen ist von 15 Milliarden Euro im Jahr 2023 auf 17,6 Milliarden Euro im Jahr 2024 gestiegen, wobei die durchschnittliche Sparrate von 164 Euro auf 136 Euro gesunken ist. Niedrigere Mindestsparraten, Cashback-Programme, Roundup-Funktionen und die Möglichkeit, mehrere ETFs in einem Sparplan zu besparen, haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Anzahl der ETF-Sparpläne deutlich gestiegen ist, auch wenn die individuellen Sparbeträge gesunken sind.

Immer mehr Banken und Broker nehmen ETF-Sparpläne in ihr Angebot auf. Es ist zu erwarten, dass der Markt für ETF-Sparpläne in den nächsten Jahren weiter stark wachsen wird, da die Nachfrage nach einfachen und kostengünstigen Anlageprodukten in ganz Europa steigt.